La plantilla està “tocada”, però no abaixa els braços

Després del partit contra el PSG, la plantilla del Barça estava molt “tocada” per tot el que havia passat a la gespa del Parc dels Prínceps. Els jugadors blaugrana, i sobretot els actuals, no estan acostumats a rebre humiliacions com la que van viure contra el conjunt francès. De fet, encara els costa trobar l'explicació a la superioritat tan manifesta del seu rival. Va ser una lliçó futbolística en tota regla i de principi a fi. Els jugadors del Barça es van veure superats i aclaparats. Tant, que no van tenir ni forces per aturar la sagnia en cap moment del partit, i si no arriba a ser per alguna aturada de Ter Stegen, el resultat encara podria haver estat més grotesc.

Acostumats als elogis, als títols i a tota mena de reconeixements individuals, la de París ha estat com una caiguda dels déus a la velocitat de la llum. A l'equip, però, no li queda més remei que aixecar-se. Per dignitat i perquè la qualitat que tenen no s'ha esvaït d'un dia per l'altre. Malgrat la sensació de desolació existent en aquests moments, els jugadors han traçat una mena de pla de cara al partit de tornada i per al final de la temporada. El PSG visitarà el Camp Nou el 8 de març i l'equip té molt clar que l'actuació que brindi a l'afició ha de ser radicalment diferent a la vista a París. Evidentment que la remuntada seria gairebé un miracle, però en cap cas es pot descartar del tot, i a l'equip hi ha una conjura per deixar-se la pell al camp, oferir un bon partit i sobretot guanyar-lo. I si les circumstàncies del duel fan que l'eliminatòria s'iguali, lluitar fins a l'extenuació pel miracle. En aquest sentit, no es pot repetir el que va passar en l'eliminatòria de les semifinals contra el Bayern de Munic de la temporada 2012/13 quan a Munic van perdre 4-0 i a Barcelona van engreixar la desfeta repetint derrota, 0-3. En funció del que passi al camp la resposta del Camp Nou pot ser molt diferent.

Pel que fa a la temporada, els jugadors també han arribat al compromís que cal acabar-la de la millor manera possible. I això depèn de no abaixar els braços en la lliga. No la poden llançar a les escombraries. A la plantilla hi ha la ferma determinació de posar el títol molt difícil al Real Madrid. Que si acaben sent campions, s'ho guanyin patint i fins a l'últim alè, com ells van haver de fer en més d'una ocasió. Evidentment no descarten guanyar-la, però són plenament conscients que no depenen d'ells mateixos i que si els de Zidane s'imposen en els dos partits ajornats que els falten la lliga estarà molt complicada, però la volen lluitar fins al final. Així que la pressió continuarà i la consigna és sumar de tres en tres en els partits que queden. Cap concessió.

El calendari, a més, és bo per al Barça, amb tres partits a casa dels propers quatre. Això sí, el de fora és al Vicente Calderón. Aquests jugadors han demostrat sobradament que estan fets d'una pasta campiona i que saben competir. Malgrat la dolorosa derrota a París, l'equip està unit i disposat a treballar per acabar la temporada bé. I no s'ha d'oblidar que el 27 de maig jugaran la final de la copa contra l'Alavés. Un títol en joc.