De moment, molta calma

La dolorosa, contundent i humiliant derrota a París de dimarts passat ha deixat molt tocats tots els estaments del club. No només la plantilla i el cos tècnic. També ha provocat una important decepció en els membres de la junta directiva, amb el president, Josep Maria Bartomeu, al capdavant. Des de la directiva blaugrana, però, s'ha decidit apostar per la tranquil·litat en aquests moments.

Hi ha dos temes molt importants per al futur de l'equip de futbol, les renovacions de l'entrenador i del millor jugador del món. Dos temes que preocupen, però que no s'acceleraran després del resultat del Parc del Prínceps, segons fonts properes a la directiva del Barça. Luis Enrique acaba contracte aquest 30 de juny i ja es va pactar amb la direcció esportiva i la junta que la seva continuïtat no es decidiria fins al mes d'abril. “Luis Enrique té garantida la seva continuïtat fins a final de temporada passi el que passi”, indiquen des de la directiva quan es pregunta per les conseqüències d'una eliminació en els vuitens de final de la lliga de campions i pels rumors que assenyalen discrepàncies entre alguns futbolistes importants de la plantilla i el tècnic en el plantejament dels partits. La idea de la directiva pel que fa a la renovació o no de Luis Enrique és esperar fins al 9 de març, l'endemà del partit de tornada contra el París Saint-Germain.

La directiva dona en aquests moments màxim suport a l'entrenador i a l'equip i opta per la tranquil·litat, alhora que espera una reacció en els quatre partits de lliga que té el Barça abans de tornar a enfrontar-se amb els francesos, tres a casa contra el Leganés, l'Sporting i el Celta i la complicada visita a l'estadi Vicente Calderón. “L'equip necessita tranquil·litat i tirar endavant aquests partits per continuar enganxats a la lluita pel títol de lliga”, diuen des de la junta, que veu molt difícil una remuntada europea, tot i que no la descarta. “Ara tranquil·litat, després del 8 de març, ja veurem què passa”, expliquen les mateixes fonts, referint-se que una eliminació europea, i també depenent de com estigui l'equip en la lliga, podria fer que s'accelerés la decisió sobre la continuïtat de l'entrenador, que cada vegada sembla més lluny de la banqueta del Camp Nou. Des de l'entorn de la junta asseguren que Luis Enrique encara no els ha comunicat quina és la seva decisió, però des de la directiva comencen a veure que l'asturià acabarà decidint deixar el Barça després de tres temporades i havent guanyat vuit títols, un gran palmarès que encara pot augmentar aquest curs. Bàsicament perquè el poder dels jugadors és tan important que des del cos tècnic comencen a veure que ja no els poden treure molt més suc.

En cas d'eliminació europea, amb molts menys partits entre setmana, es podria demanar a Luis Enrique que prengués una decisió per començar a preparar el nou exercici i buscar un nou entrenador si és que l'asturià no continua. En aquest sentit, i sabent el pes que tenen alguns jugadors importants de la plantilla, si Luis Enrique no continués, es podria consultar amb alguns d'ells el nom del nou entrenador.

Perquè el futur de la plantilla té molt a veure amb el futur de Messi. L'argentí acaba contracte el 30 de juny del 2018 i fa mesos que hi ha contactes entre el club i l'entorn del millor futbolista de la història. Per part del club, el mateix president Bartomeu s'ha posat al capdavant de les negociacions. Des del club es diu que la desfeta a París no canvia res pel que fa a la renovació de Messi i que els tempos seran els mateixos. No s'accelerarà per tapar la derrota i es continuarà treballant amb discreció. Sense pausa, però tampoc sense pressa. “La renovació de Messi no dependrà exclusivament dels diners. Messi vol tenir clares altres coses que per ell són més importants que els diners”, diuen des de la junta directiva blaugrana. El crac argentí el que vol és una plantilla molt competitiva per continuar guanyant títols, perquè és el que més desitja. En aquest sentit, el club ja s'ha assegurat en els últims mesos la continuïtat de Neymar i de Luis Suárez, dues estrelles amb qui Messi es troba molt còmode i que vol tenir sempre al seu costat. Des de la directiva demanen també tranquil·litat amb la renovació de Messi, però estan convençuts que l'argentí renovarà el seu contracte amb el Barça, club amb el qual el de Rosario va debutar i amb el qual sempre ha volgut acomiadar-se del futbol europeu abans de tornar a jugar alguna temporada a l'Argentina.