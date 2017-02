“No veig cap raó perquè hi hagi divorci entre Messi i el Barça”

Des de la renovació de l'estiu passat fins als seus problemes amb Hisenda, passant per la seva opinió sobre Messi i la seva vida a Catalunya. Aquests són alguns dels temes que Mascherano tracta en una extensa entrevista a la revista Barça, en què l'argentí torna a mostrar el seu discurs clar i sincer, i sempre defugint els tòpics. “Soc un tipus molt estrany, molt. Puc arribar un dia al vestidor i estar 40 minuts sense parlar. Saludo, però sense parlar de res. No em passa res, simplement no parlo”, admet Mascherano quan li van preguntar sobre la seva personalitat. El central, a més, també reconeix les seves carències com a futbolista. “Soc conscient que gran part de la meva carrera, el poc o molt que he fet, ho he fet a còpia de constància. No sóc un jugador que hi hagi arribat a través del talent innat.” Aquesta enorme autoexigència, de fet, va ser la que va dur Masche a plantejar-se marxar del Barça fa tot just un any. “A títol personal l'any va ser difícil per a mi per les raons extrafutbolístiques que tothom coneix i, a més, el fet de continuar en aquest nivell implica viure per a això [...]. Al febrer li vaig dir al mister que potser el millor era donar-nos la mà i que jo seguís el meu camí, i que el Barça optés per un altre tipus de jugador. Però bé, ells creuen que encara puc aportar coses, des de dins, des de fora, on em toqui, i quan un club com el Barça, després de tant de temps, continua confiant en tu també és un afalac per a un jugador com jo.”

Un dels grans motius pels quals Mascherano va pensar a canviar d'aires va ser el seu problema amb Hisenda, un assumpte del qual el jugador parla sense embuts. “Haver passat pel que vaig passar va ser com una desil·lusió de mi mateix, perquè no és el que he pregonat tota la vida. He tractat sempre de ser una persona ordenada, de tenir-ho tot controlat, però moltes vegades hi ha coses que s'escapen. Un ha de recórrer a gent a qui pagues perquè et diguin com s'han de fer les coses [...]. “Si em pregunteu: «És culpable?» No, no soc culpable, soc responsable. Soc responsable de la gent que contracto. Quan vaig arribar al 30 d'agost tenia un dia per preparar tot el contracte i signar pel Barcelona. Vaig contractar, vaig pagar i, lamentablement, és una experiència lletja que m'ha tocat passar.”

Als peus de Messi