Yerry Mina, lligat per al 2018

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Barranquilla. 11 d'octubre del 2016. Colòmbia-Uruguai, 2-2. Desena jornada de la fase de classificació del grup sud-americà per al mundial de Rússia 2018. Aquell dia, fa uns quatre mesos, Luis Suárez i Yerry Mina van coincidir a la gespa. L'un, defensant la samarreta celeste, i l'altre, defensant la samarreta de la selecció cafetera. Curiosament, tots dos van marcar aquell dia i tots dos es podrien retrobar al vestidor del FC Barcelona de cara a la temporada 2017/18.

El futbolista arribaria durant la finestra de fitxatges del mercat d'hivern del 2018. Fins aleshores, el central internacional colombià continuarà a les files del Palmeiras, el seu actual club, en condició de cedit. D'aquesta manera, el Palmeiras podria disposar del futbolista fins a finals d'any per intentar guanyar la copa Libertadores i el Barça s'asseguraria que no se li escapés un futbolista que fa mesos que segueix de prop i en el qual hi ha dipositades moltes expectatives.

Als 22 anys, Yerry Mina és un dels centrals amb més projecció, i l'únic dubte és veure com s'adaptaria al futbol europeu.

Fa mesos que el Barça i el Palmeiras van signar una clàusula de compra, perquè al club blaugrana li interessava tenir controlat el jugador, i aquesta opció, segons sembla, s'hauria fet efectiva, segons avançava ahir Mundo Deportivo en la seva edició digital. El que està del tot confirmada és la reunió mantinguda a Barcelona entre el club blaugrana i una representació del Palmeiras per resoldre el futur de Mina.