Més de 54.000 euros per combatre la PAK

El fet que va portar ahir al migdia Luis Suárez a comparèixer públicament era l'entrega del xec que el Projecte Solidari del Periodisme Esportiu va entregar a l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics, de la qual formen part, entre d'altres, pares i mares de nens afectats de fenilcetonúria (PKU), una malaltia que produeix una errada en la degradació d'un aminoàcid, la fenilalanina. La dotzena edició del Llibre de Relats Solidaris, que ha estat apadrinada per Suárez, ha aconseguit per a aquesta causa un total de 54.710 euros, recaptats, a més de les vendes del llibre, per l'aportació d'una trentena de patrocinadors, així com per les subhastes d'una caricatura gegant del trident, signada pel dibuixant Joan Vizcarra, i d'un parell de botes i una samarreta amb la signatura del davanter uruguaià.

“Estic molt agraït als impulsors de la iniciativa que m'hagin donat l'oportunitat d'ajudar a donar visibilitat a aquesta malaltia. És un privilegi haver-ho fet i que es conegui com pateixen aquests malalts. Espero que s'hagin complert els objectius socials i econòmics per poder seguir investigant”, va manifestar Luis Suárez durant l'acte d'ahir. Abans de fer entrega del xec a l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics, l'uruguaià va viure un moment especialment emotiu, quan la petita Candela, filla del president d'aquesta associació, Alfonso Lügstenmann, es va apropar a ell per fer-li un tendre petó d'agraïment. L'escena, que va precedir el torn de preguntes de la premsa, va ser, sens dubte, el millor moment de l'acte d'ahir per a Suárez. “Pot semblar que els futbolistes vivim en una bombolla aliens a tot, però no és així. També tenim sentiments”, va assegurar el dorsal 9 blaugrana. “Soc pare de dos nens, i per això em puc posar a la pell d'altres pares que pateixen pels seus fills”, va dir també.

En un altre moment de l'acte d'ahir al migdia, Luis Suárez, que a l'Uruguai apadrina la Fundació Pérez Scremini, contra el càncer infantil, va veure com Federico Mayor Zaragoza, diputat al Parlament europeu i expresident de la Unesco, el felicitava amb un vídeo per la seva implicació en la lluita contra PKU. “Quin golàs”, exclamava Mayor Zaragoza en la seva intervenció. Entre els assistents es va poder veure, a més de representants del Banc de Sabadell i El Corte Inglés –els dos principals patrocinadors del Projecte Solidari del Periodisme Esportiu–, el directiu del FC Barcelona Xavier Vilajoana. El campió del món de Moto GP, Marc Márquez. succeirà Luis Suárez com a padrí d'aquesta noble causa.