El Barça remarca que la samarreta d'Urdangarin és al Palau per mèrits esportius

La sentència del cas Nóos emesa ahir pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en què es va condemnar Iñaki Urdangarin a una pena de sis anys i tres mesos de presó, set anys i un mes d'inhabilitació especial i una multa de 512.553,68 euros, ha revifat el debat sobre què ha de fer el FC Barcelona amb la samarreta amb el dorsal 7 de l'exjugador de la secció d'handbol que llueix al Palau Blaugrana com a homenatge a la seva brillant etapa com a jugador. De moment, fonts del club van manifestar a L'Esportiu que la samarreta d'Iñaki Urdangarin llueix al Palau exclusivament pels seus mèrits esportius, a banda de recordar que l'exjugador ja no forma part del patronat de la Fundació del FC Barcelona, càrrec que ocupava per ser el duc de Palma i que va deixar d'ostentar el 31 de desembre del 2014, moment en què va expirar el seu mandat. El club blaugrana, a més, va remarcar el seu respecte màxim per la justícia.

Tot va començar el mes de novembre del 2011, tot just després que transcendís que Iñaki Urdangarin i els seus socis estaven sent investigats pel cas Babel, derivat de la investigació del cas Palma Arena. El 29 de desembre, l'exblaugrana va ser imputat pel jutge José Castro, encetant així el debat entre l'afició del FC Barcelona sobre si la seva samarreta d'homenatge del Palau s'hauria de mantenir o, per contra, havia de ser retirada. Llavors, el club, mitjançant Carles Vilarrubí, vicepresident responsable de l'àrea de les relacions internacionals i institucionals, va demanar respectar la presumpció d'innocència d'Urdangarin i va recordar que les condicions que en el seu dia van provocar que la seva samarreta fos retirada i que se'l nomenés patró de la fundació no havien canviat. “El senyor Urdangarin és un barcelonista que forma part de la història del club perquè ha estat un esportista d'elit”, va afirmar llavors Vilarrubí.

Més de cinc anys després de l'inici de la disjuntiva, el debat sobre la samarreta d'Urdangarin torna a ser ara damunt la taula, després que ahir el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears condemnés l'ex-duc de Palma per delictes de prevaricació amb falsedat i malversació de cabals públics, per frau a l'administració pública i per tràfic d'influències, a banda de recollir dos delictes contra Hisenda. Cal recordar, però, que aquesta sentència no és ferma, ja que Urdangarin encara pot posar un recurs al Tribunal Suprem.