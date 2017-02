“Si hi ha un equip que pot remuntar, és el Barça”

Si algú coneix el Barça, aquest és Pep Guardiola. A l'actual entrenador del Manchester City també el va sorprendre la contundent derrota de l'equip blaugrana al Parc dels Prínceps dimarts passat en l'anada dels vuitens de final de la Champions League, però no dona per mort l'equip de Luis Enrique. “Si hi ha un equip que pot remuntar, per la seva mentalitat, és el Barça”, va assegurar Guardiola en la roda de premsa prèvia al compromís del Manchester City aquest cap de setmana, el partit de la FA Cup que jugarà avui al camp del Huddersfield Town. “Continua sent el millor equip del món. És normal que aquests dies es comentin coses, però han dominat el futbol durant l'última dècada i molts esperen que baixin d'aquest graó”, va assegurar el preparador. Pep Guardiola va reconèixer que no s'esperava el 4-0, però va insistir que el nivell del futbol europeu és molt alt: “És una sorpresa el que va passar a París, però en l'actualitat en el futbol tot pot passar. A mi també m'ha passat. Hi ha molta competència i els rivals són molt forts.”

Guardiola, gran coneixedor de l'entorn del Barça, es va atrevir a donar un consell als que parlen de final de cicle: “Coneixent Luis Enrique i els jugadors, el meu consell és que no se'ls critiqui gaire, perquè tornaran a demostrar que esteu equivocats.”

Els jugadors hi creuen

El vestidor blaugrana també hi creu, en la remuntada, i així ho ha expressat a les xarxes socials des que van perdre a París. El capità va piular: “Creure-hi i creure-hi, sempre”, mentre que Rafinha va recórrer a una frase del Cant del Barça. “Tots units fem força”, va escriure el brasiler. Un altre migcampista, André Gomes, tampoc perd la fe. “Hem d'acceptar la decepció finita, però mai perdre l'esperança infinita”, va piular el portuguès, amb una fotografia de l'equip en una rotllana.