Evolució discontínua

La titularitat d'André Gomes dimarts al Parc dels Prínceps va tornar a confirmar la gran confiança que Luis Enrique té en ell. La presència de Busquets i Iniesta en l'onze estava assegurada gairebé del tot i l'únic dubte era saber qui ocuparia el lloc d'interior dret, amb Rakitic i André Gomes com a candidats. L'escollit va ser el portuguès, però en aquesta cita marcada en el calendari va decebre, com gairebé tots els seus companys, i continua sense fer el pas decisiu cap endavant que l'hauria de convertir en una peça més o menys fiable de l'engranatge blaugrana.

Per oportunitats no serà, perquè, fins ara, el migcampista portuguès, que va costar 35 milions d'euros fixos –el fitxatge més car del Barça l'estiu passat–, ha disputat 30 partits, 20 de titular. I no es pot dir que no hagin estat partits importants, ja que, a banda del de París, André Gomes també va ser titular en els dos duels de copa contra l'Atlético, i en la lliga, a Vila-real, a Anoeta o en el clàssic, entre d'altres. Un bon exemple també són els sis partits disputats en la Champions, dels quals cinc des de l'inici. Les coses podrien ser diferents si no hagués desaprofitat una de les dues ocasions que va tenir el Barça al Parc dels Prínceps. La seva errada, però –encara no ha fet cap gol com a blaugrana–, l'assenyala encara més. I és que ni de mig centre ni com a interior, les dues posicions que ha alternat fins ara, el portuguès no està convencent, a banda d'algunes pinzellades per a l'esperança i algun bon partit, però de manera massa intermitent, sense haver encadenat encara diverses bones actuacions de manera regular.

Albert Benaiges, que va ser descobridor d'un dels companys d'André Gomes al mig del camp blaugrana, Andrés Iniesta, sap molt bé que no és fàcil consolidar-se al mig del camp blaugrana, i això que el manxec es va formar a la Masia, i creu que el fet de venir de fora és un dels motius dels problemes d'adaptació del portuguès: “És com qualsevol altre fitxatge, li està costant i necessita temps, perquè no és fàcil, i menys al Barça, on es juga d'una altra manera i a un ritme diferent, tot i que és cert que a Rakitic, li va costar menys.” Benaiges recorda, a més, que el portuguès “està habituat a jugar amb quatre o fins i tot cinc migcampistes, i aquí només n'hi ha tres i hi ha molta més feina a la medul·lar”.

Els canvis constants des de l'inici de curs al mig del camp tampoc no han facilitat l'encaix d'André Gomes. El cas és que ja fos per lesions o per rotacions, Luis Enrique només ha repetit dos cops un mateix mig del camp almenys en dos partits seguits. Les absències, més de les desitjades, de dos homes clau, Busquets i Iniesta, encara que no va ser el cas de París, “tampoc no ha afavorit l'adaptació d'André Gomes, ja que si ells no hi són es nota”, comenta Benaiges, que també creu que “per qualitat”, on millor pot rendir és d'interior, la posició on més ha actuat, ja que de les seves 20 titularitats, 16 han estat en aquest lloc. Precisament, “la qualitat i la seva joventut (23 anys), són els avals per no perdre l'esperança amb André Gomes”, comenta Benaiges, que això sí, assegura que “encara li costarà adaptar-se, i més si els resultats no són bons”.