“Un partit no influirà en la meva decisió”

Luis Enrique Martínez ha comparegut avui al migdia davant els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al partit de demà al Camp Nou contra el Leganés. Ambient enrarit després de la bufetada que va suposar el 4-0 de París i que lògicament encara cueja. Aquestes han estat algunes de les seves respostes destacades:

“El que passi en els pròxims mesos no tindrà res a veure amb la meva decisió. Ni un partit, ni deu, no influiran en la meva decisió. I no, encara no la tinc presa.”