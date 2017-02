“Un partit no influirà en la meva decisió”

A l'agenda, el partit de lliga contra el Leganés; al cap i a l'entorn, encara el partit de Champions contra el PSG. La desfeta a París, lògicament, va monopolitzar bona part de l'atenció en la roda de premsa d'ahir de Luis Enrique. El Barça està obligat a guanyar aquesta nit al Camp Nou per llepar-se les ferides i seguir amb mínimes possibilitats de lluitar encara pel títol de lliga, i més després del triomf del Real Madrid ahir contra l'Espanyol (2-0), però el partit al Parc dels Prínceps continua massa present. Per les conseqüències que pot comportar i per la ferida que va obrir. Però Luis Enrique, com a mínim, ahir sí que anava amb el guió preparat. Res de sortides de to com la de dimarts davant els micròfons de TV3. El discurs aspre habitual, però aquest cop sense pèrdua de papers. Sempre és d'agrair. Cap treva, això també, al divorci entre l'entrenador i la premsa: “Les crítiques m'afecten zero. Si m'afectessin no hauria pogut estar aquí assegut durant quasi tres anys. Afortunadament, hi ha una distància considerable entre vosaltres [els periodistes] i la meva persona. No us escolto mai, imagina't després d'un partit com el de dimarts. Aquests dies no m'acosto a un televisor o una ràdio ni borratxo. He estat jugant al parxís amb la meva dona, que, per cert, quasi sempre em guanya.”

Respostes iròniques al marge, l'asturià no va tenir inconvenients a l'hora d'admetre la superioritat del PSG, però també creu que l'equip s'aixecarà del cop oferint una bona imatge contra el Leganés: “El PSG va ser clarament superior i toca acceptar-ho. El resultat va ser just, i fins i tot hauria pogut ser una derrota més àmplia. Va ser un cop molt dur que ens va agafar per sorpresa. Estem un pèl tocats. Ho tenim una mica difícil en la Champions, però anem segons en la lliga i som a la final de la copa. En tot cas, el partit contra el Leganés serà una bona ocasió per veure quina és la nostra resposta davant d'una situació difícil.”

Quan li van preguntar per enèsima roda de premsa pel seu futur a la banqueta blaugrana, Luis Enrique va assegurar: “El que passi en els pròxims mesos no tindrà res a veure amb la meva decisió. Ni un partit ni deu no influiran en la meva decisió. I no, encara no la tinc presa.” Respectable, però el 30 de juny està proper, i cada vegada més. Alerta amb hipotecar planificacions esportives.

“És cert que hi ha una tendència en els últims mesos de pressionar-nos a dalt, i és cert que de moment no estem trobant les solucions que voldríem. Però és una incògnita el plantejament que ens pugui fer el Leganés, perquè és un equip amb diverses variants tàctiques i amb molts jugadors nous d'aquest mercat d'hivern”, assegurava ahir.