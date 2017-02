El capità arriba als 400

És molt difícil que algun jugador superi els 767 partits de Xavi Hernández amb la samarreta del Barça, però qui s'hi quedarà més a prop, de ben segur, serà Andrés Iniesta. De fet, el manxec ja és el segon jugador amb més partits amb el Barça –614 en totes les competicions– i demà pot arribar als 400 en la lliga. Si Luis Enrique ho creu convenient, el capità blaugrana completarà quatre centenars de partits en la competició de la regularitat, en què va debutar el desembre del 2002. Era un partit contra el Mallorca i Louis van Gaal va posar el manxec, que tenia només 18 anys, en l'onze titular. Aquell dia, a Palma, Iniesta va aconseguir la primera victòria de les 280 que ha obtingut en la lliga en les 15 temporades que acumula ja al primer equip blaugrana, que suposa el 70% del total. Dels 399 partits que ha disputat fins ara, el de Fuentealbilla només n'ha perdut 45 i n'ha empatat 119, i hi ha marcat 34 dianes. Aquests registres, de fet, demostren el més evident, i és que la presència d'Iniesta, a qui no li va ser gens fàcil fer-se un lloc en l'onze, ha coincidit –no per mera coincidència, sinó per incidència– amb els millors anys de la història del FC Barcelona. Només així s'expliquen els vuit títols de lliga que el migcampista blaugrana ha aixecat amb el Barça, l'últim ja com a capità després de l'adéu de Xavi, que va jugar 505 partits en la lliga.

Zubi queda lluny

Malgrat les espectaculars xifres d'Iniesta, el capità blaugrana està encara molt lluny del rècord d'Andoni Zubizarreta, el futbolista amb més partits en la lliga espanyola (622). A qui sí que igualarà avui, si juga contra el Leganés, és al seu actual entrenador. Luis Enrique va acabar la seva carrera havent disputat 400 partits de lliga, repartits en tres equips: 36 els va jugar amb l'Sporting, 157 amb el Madrid i 207 amb el Barça.