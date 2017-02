“Volem que Luis Enrique continuï, no hi ha pla B”

La contundent i humiliant derrota contra el PSG, que gairebé ha deixat el Barça sense possibilitats en la Champions, va deixar molt tocat Luis Enrique, que va rebre bona part de les crítiques després de la desfeta. Entre les quals, una suposada pèrdua de confiança per part dels jugadors en la seva figura, un extrem que Josep Maria Bartomeu va negar. “No hi ha cap divisió. Tothom està molt unit.” En el 4-0 del Parc dels Prínceps, el president del Barça només hi veu un mal resultat esportiu fruit d'un mal dia i no pas cap problema greu de l'equip. “Tenim molt bon equip, ple de figures, els millors del món. No ens van sortir les coses, però ja està. Hem d'oblidar el partit de París”, va reclamar.

Bartomeu va recordar diverses vegades que ja són en la final de la copa del Rei i que tenen el repte de “lluitar” per la lliga. “Aquests jugadors són molt ambiciosos i seguiran competint. Ara tenim quatre partits, tres a casa, molt importants. Tothom va sortir molt trist de París, però la feina de Luis Enrique és recuperar els jugadors.” També va fer una defensa dels nous fitxatges, que no estan tenint el rendiment esperat fins ara. “No s'ha d'assenyalar ningú. No hi ha individualitats. Som un equip. Els jugadors que han arribat s'han de fer un lloc a l'equip. No ens preocupa.”

El president blaugrana també va negar que hagin pensat en alternatives per a la banqueta del Camp Nou. “Vam quedar amb el Luis que a l'abril parlaríem del futur. Quan toqui parlarem amb ell, de com se sent. No hi ha pla B. Volem que continuï, és la prioritat. Estem molt contents amb ell i ha guanyat quasi tots els títols que ha disputat”, va afirmar. Sobre la renovació de Messi, va assegurar que els barcelonistes poden estar “tranquils” i malgrat que va insistir que cal seguir treballant amb “discreció” sí que es va atrevir a revelar que “les coses van bé”.

Bartomeu tampoc va voler respondre a les crítiques de Joan Laporta, que els va acusar d'estar destrossant el club. “Tinc molt respecte per tots els expresidents del Barça. No comparteixo el que ha dit, però pot dir el que vulgui.” Finalment, va parlar de la crisi de la secció de bàsquet, agreujada encara més per l'eliminació en la copa del Rei. “Vam fer un canvi de tècnic i de jugadors i sabíem que no seria fàcil. La copa ja no pot ser, però han de lluitar per l'Eurolliga i encara hi ha la lliga. Hem tingut molts lesionats, que no és normal.”