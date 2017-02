Els xiulets arriben al Camp Nou

La desfeta del Barça al Parc dels Prínceps és encara molt recent, i ahir es va deixar sentir al Camp Nou. Malgrat que l'equip va ser ovacionat cada cop que va sortir a la gespa, fins i tot quan ho va fer per escalfar-se, l'ambient no va ser el d'altres ocasions. La grada d'animació, que com de costum no va deixar d'animar en cap moment, va arrancar diverses vegades els crits d'ànims a Luis Enrique, i alguns assistents a l'estadi van respondre amb xiulets. El suport a l'entrenador asturià per una part del públic és ben present al Camp Nou des que va arribar a la banqueta blaugrana, però fins ahir, el càntic es deixava per al tram final del matx, especialment amb el resultat favorable.

El joc de l'equip no convidava a un ambient festiu, i fins i tot en la segona meitat es van sentir alguns xiulets puntuals cap a alguns dels jugadors blaugrana. L'afició tenia ganes d'animar, d'estar al seu costat i arrencava a aplaudir a la mínima ocasió que els jugadors els donaven motius, però amb l'empat del Leganés, els xiulets es van fer més presents en el tram final. Especialment sonors van ser quan André Gomes va ser substituït per Iniesta.