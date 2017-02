El porter també dona punts

Fa partits que Marc André Ter Stegen torna a ser el porter que va brillar en el Barça les dues passades temporades disputant la copa i la lliga de campions. La marxa de Bravo havia assegurat a l'alemany la titularitat aquest curs també en la lliga, però fins a les vacances de Nadal el seu punt de forma no havia estat el mateix que quan alternava les competicions amb el xilè. Es deia que l'alemany no donava punts, fet que ha variat en les últimes setmanes, com ahir. El Barça va guanyar el Leganés de manera agònica i amb un gol de penal de Messi en el minut 89, però si els de Luis Enrique van aconseguir els tres punts va ser en bona part gràcies a les aturades de Ter Stegen, que ja havia estat a un bon nivell dimarts al Parc dels Prínceps, on va encaixar quatre gols però en va evitar uns quants més.

En una primera part avorrida, les accions de Leo Messi i Ter Stegen van ser el més destacat del Barça. El porter alemany va mantenir la porteria a zero tot i que el Leganés va crear més perill del que s'esperava. Tres grans actuacions seves van fer que els del Luis Enrique anessin als vestidors amb el gol d'avantatge que Messi havia marcat quan només s'havien disputat tres minuts de partit. Una ràpida acció per la banda esquerra amb una bona centrada de Luis Suárez va ser culminada per l'argentí. Però després del gol de Messi va ser més perillós el conjunt madrileny que el blaugrana i Ter Stegen va evitar tres gols d'El Zhar, que ja havia jugat aquesta temporada al Camp Nou amb la samarreta de Las Palmas. La primera va ser una acció d'un contra un que l'alemany va aturar amb el cos al més pur estil dels porters argentins; la segona va ser una rematada creuada a la qual Ter Stegen va respondre amb una gran aturada amb la mà esquerra. Quan s'estava a punt d'arribar al descans i a la sortida d'un córner, El Zhar ho va tornar a provar des del balcó de l'àrea, la pilota va tocar en un jugador, es va enverinar, i va obligar el porter del Barça a reaccionar. L'acció el va agafar a contrapeu, però va demostrar tenir uns grans reflexos.

També va tenir feina en la segona part. L'alemany va tornar a evitar l'empat en un xut creuat de Guerrero després d'una errada d'Umtiti i ja res va poder fer la cinquena vegada que el Leganés va arribar amb perill, quan després d'una jugada de Machís, Unai López va aconseguir l'empat que Messi va desfer a les acaballes transformant un penal comès sobre Neymar. Dos gols de Messi, tres punts, aconseguits també gràcies a les quatre grans aturades de Ter Stegen.