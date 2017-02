La ferida segueix oberta

El Barça va marcar en el minut 4, però ràpidament es va apagar El Zhar, el visitant més perillós, va tenir tres grans ocasions

Semblava que el Leganés, un equip en caiguda lliure en la classificació i sense pólvora al davant, pagaria els plats trencats a París, que el Barça respondria al cop dur rebut en la Champions amb una golejada, per començar a recuperar els ànims i, de passada, per seguir mantenint viva la flama de la lliga. Malauradament per als interessos blaugrana, però, l'única nota positiva del partit d'ahir van ser els tres punts assolits, i gràcies a un penal en l'últim sospir, ja que durant un bon grapat de minuts es va vorejar la tragèdia, i en un ambient a les grades del Camp Nou cada vegada més enrarit, amb xiulets per al joc de l'equip, que podria haver acabat amb l'entrada en una gran depressió. El blaugrana més assenyalat va ser André Gomes, que en ser substituït va ser acomiadat amb una sonora xiulada. El portuguès havia estat l'escollit per Luis Enrique per ocupar el lloc de Busquets, sancionat, i com tot l'equip va naufragar. Les altres variacions en l'onze van ser les entrades de Mathieu per Piqué –que es trobava a una groga de perdre's el duel al Vicente Calderón–, de Digne per Jordi Alba i de Rafinha per Iniesta.

El Barça va començar l'enfrontament amb empenta, amb ganes d'oblidar la desfeta a París per la via ràpida, i l'efervescència inicial va donar resultat, ja que els blaugrana només van trigar quatre minuts a fer l'1-0. El gol es va iniciar amb una recuperació al mig del camp de Rafinha, que va cedir per a Neymar. L'11 blaugrana va fer una passada a l'espai per a Luis Suárez, obert a la banda esquerra, i l'uruguaià va centrar amb l'exterior del peu perquè Messi només hagués d'empènyer la pilota a la xarxa. Semblava que la diana seria el preludi d'un passeig blaugrana, la millor teràpia després dels fets del Parc dels Prínceps, però no va ser així. Ben al contrari. El Leganés, a diferència del que acostumen a fer darrerament els rivals de l'equip de Luis Enrique, va renunciar a la pressió avançada i es va tancar al darrere, una actitud defensiva que, unida a un Barça clarament tocat anímicament, imprecís, sense idees ni frescor, va dur el partit a l'ensopiment. I encara gràcies, ja que en el minut 17 el Leganés, que aquesta temporada només ha marcat quatre gols en les primeres parts dels seus partits, va estar apunt d'empatar, en una doble ocasió d'El Zhar que Ter Stegen va avortar, primer aguantant molt bé en el cos a cos amb el davanter marroquí i després amb una meritòria estirada. Lluny d'envalentir el Barça, l'ocasió del Leganés va fer empitjorar la situació, ja que els blaugrana cada vegada es van mostrar més imprecisos, un desencís que, a mesura que van anar passant els minuts, va fer la bola de neu cada vegada més gran. Sense quòrum col·lectiu, les úniques aproximacions dels de Luis Enrique van arribar amb rampells aïllats del trident. L'ocasió més clara va ser per a Messi, que després d'un gran teva-meva amb Luis Suárez va veure com Herrerín enviava la seva rematada a córner (27'). El Leganés, per la seva part, va tornar a vorejar l'1-1 en l'última acció de la primera part, amb un xut d'El Zhar que es va enverinar en rebotar en Umtiti, i en què Ter Stegen es va tornar lluir amb una estirada espectacular.

Salven els mobles