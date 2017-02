“Marxar gratis del Barça va ser una hòstia amb classe”

Dani Alves sempre parla clar. Qui ha estat possiblement el millor lateral dret de la història del Barça va abandonar el club català l'estiu passat amb la carta de llibertat després de refusar l'oferta de renovació que li va fer la junta directiva. El brasiler va marxar del Barça després de vuit temporades plenes d'èxits. La seva sortida va sorprendre el club. “A mi m'agrada que em vulguin, i si no em volen, marxo. Anar-me'n gratis del Barcelona va ser una hòstia amb classe. Durant les meves tres últimes temporades sempre se sentia que Alves se n'anava, però els directius mai em deien res a la cara. Van ser molt falsos i desagraïts. No em van tenir respecte. Només em van oferir renovar quan els va sancionar la FIFA. Llavors és quan jo vaig entrar en joc i vaig signar una renovació amb clàusula lliure. Els que avui dirigeixen el Barcelona no tenen ni idea de com tractar els seus futbolistes”, explicava ahir Dani Alves en una extensa entrevista al diari ABC, la primera que concedia des que l'estiu passat va canviar el color blaugrana del Barça pel blanc-i-negre de la Juventus.

En aquesta mateixa entrevista, el defensa brasiler diu que Mourinho “va jugar brut quan va ser entrenador del Real Madrid, no sabia perdre” i també explica que quan es va emprenyar amb Cristiano Ronaldo va ser per culpa de la premsa. “Si la gent sabés com respecto jo Cristiano Ronaldo... Tothom que em parla de Cristiano em diu que és un professional gegant. Després, CR7 és diferent, era el meu rival i havia de competir amb ell. Quan vaig dir d'ell que quan ets massa protagonista, quan guanyes et destaquen però quan perds van per tu, ho vaig dir d'una manera molt respectuosa. I penso el mateix de Messi i Neymar. Però no té res de perjudicial la meva reflexió. El que passa és que la premsa ho va vendre d'una altra manera, dient que jo havia parlat malament d'ell. I Ronaldo s'ho va creure. Per això no em va saludar en la gala de la Pilota d'Or del 2015. Jo no necessito parlar de ningú per sortir als diaris. No tinc ego. Amb el pas del temps, va reflexionar i ho vam arreglar. Fi de la història”, diu el defensa del Juventus, que també parla de la independència de Catalunya: “El menyspreu de la resta d'Espanya, parlo dels ciutadans i de les institucions polítiques, amb Catalunya ha generat aquesta onada independentista dels últims anys. Així ho he sentit jo durant els vuit anys que he viscut a Catalunya. I això ha provocat que el poble català s'hagi tancat en si mateix, però no hauria de ser així. Ells reben la gent d'Espanya amb afecte, tot i que ho fan des de la desconfiança i el recel. Hi ha gent que surt a la manifestació de la independència, però no sap ni tan sols què és la independència. Tant l'actitud de les institucions espanyoles com les de Catalunya i la seva gent és equivocada. Jo sempre em decantaré per la via del diàleg i del consens. La independència seria un error. Si Espanya i Catalunya se separen, tots dos sortiran perdent. Junts són més forts”, conclou el brasiler.