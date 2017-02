“Entenc el descontentament de l'afició, però no els xiulets”

Un mes i mig després de les seves darreres declaracions públiques, Gerard Piqué va tornar a aparèixer ahir a escena per transmetre la seva visió de la delicada situació que passa el seu estimat Barça. Ho va fer durant la inauguració de la Pista Bela de pàdel de l'empresa Visa Sports, propietat del seu avi Amador Bernabeu, l'actual encarregat de les relacions del Barça amb la UEFA, en un acte en el qual també van participar l'excapità blaugrana Carles Puyol, els extennistes Àlex Corretja i Albert Costa, els jugadors de pàdel Fernando Belasteguín –15 vegades campió del món– i Pablo Lima i les jugadores Marta Marrero i Alejandra Salazar. I Piqué, com és habitual en ell, va parlar sense pèls a la llengua, i va deixar ben clar que no estava d'acord amb el fet que l'afició xiulés l'equip en el partit contra el Leganés: “Em costa de creure que la memòria en el futbol sigui tan curta. Hem tingut dues temporades d'èxit rotund i, tot i ser obvi que ara no passem la nostra millor situació, puc entendre el descontentament de l'afició, però no els xiulets. Poden voler veure un futbol millor, però així com quan guanyem ho celebrem tots, quan patim també ho hem de fer tots, i no només els jugadors i l'entrenador.” Piqué, de fet, va incidir en la seva defensa a Luis Enrique, en considerar que l'afició està sent injusta amb les seves crítiques al tècnic asturià: “Vull recordar que quan va arribar Luis Enrique aquest equip venia de la merda absoluta, i amb ell vam guanyar el triplet. Hauríem de mirar enrere i veure tota la feina que aquest entrenador ha fet amb nosaltres, a banda de tot el que va aconseguir també com a jugador. Estem a mort amb ell.”

Sobre els motius pels quals el Barça està passant un moment tan delicat, Piqué va opinar que és el fruit d'un cúmul de factors, i va incidir en el fet que tant l'entrenador com la plantilla estant fent tot el possible per trobar-hi una solució. “Fa un mes i mig, més o menys, que no juguem el futbol al qual estem acostumats. El volem recuperar, però ens està costant més del compte. Hi ha vegades, però, que no et surten les coses, i hi pot influir la tàctica, però també la confiança. Quan tot va a favor hi ha dies que jugues fatal i que acabes guanyant de rebot, però aquesta confiança la pots anar perdent. El primer que hem de fer és acceptar que no estem bé i, a partir d'aquí, millorar. El més important és tornar a ser un equip recognoscible.” El que també va voler deixar clar Piqué és que en cap cas els mals resultats es deuen a un tema d'actitud de l'equip: “A París vam perdre clarament, però no va ser per la nostra actitud, i diumenge, contra el Leganés, vam guanyar en l'últim moment i patint, però el problema tampoc va ser l'actitud. Dijous tornarem a entrenar-nos i buscarem les solucions per capgirar la situació. L'entrenador fa mesos que hi està donant voltes.”

L'evolució del futbol