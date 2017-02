Alerta amb la saturació mental

El pitjor de la desfeta contra el PSG no és quedar eliminat d'Europa, que ja per si sol fa mal, sinó les seqüeles que pot generar una derrota com aquella per la manera com es va produir. Alerta amb el cop anímic que pot suposar per als jugadors. Contra el Leganés vaig detectar certa saturació mental d'alguns futbolistes. I això és perillós. Sense idees no hi ha futbol. Em preocupa que la temporada es pugui fer llarga. Si quedes eliminat d'Europa ara a principi del mes de març i també et deixes anar en la lliga, la final de la copa del Rei se't pot escapar fàcilment. És bàsic arribar amb to competitiu al mes de maig, i per això és fonamental reaccionar després del que va passar a París. El partit del Calderón contra l'Atlético de Madrid serà important.

He vist el Barça incòmode al camp en alguns partits i la majoria s'han pogut solucionar gràcies al talent individual, però tampoc crec que hi hagi tants problemes tàctics com s'està parlant. Quan perds 4-0 sovint es cau en l'exageració. Paciència. I cal paciència també amb els fitxatges. Mai és senzill un primer any al Barça. La gent ha oblidat que a Neymar també li va costar al principi i fins i tot a Suárez. Estic convençut que la temporada que ve tots els fitxatges oferiran millors prestacions. Han arribat jugadors joves i cal temps. Això no és un botó que el prems i tot funciona a la perfecció. S'ha fitxat posant la mirada en el futur i no ho podem cremar tot ara per un o dos partits.