L'arribada d'un lateral sembla molt complicada

Aleix Vidal va caure lesionat de gravetat el passat 11 de febrer a Mendizorrotza després d'una dura entrada del defensa de l'Alavés, Theo Hernández. El català, que havia començat a entrar amb regularitat en els plans de Luis Enrique des de l'inici d'aquest 2017, va ser operat aquell mateix dia a Vitòria del turmell i es perdrà el que resta de temporada. La lesió del de Puigpelat va deixar Sergi Roberto, que és migcampista, com a únic lateral dret de la plantilla i va fer que la direcció esportiva del Barça, a petició del cos tècnic, sondegés el mercat per si hi havia la possibilitat de fer un fitxatge. Passats dotze dies des de la lesió d'Aleix Vidal, l'arribada d'un lateral dret sembla més que complicada, perquè el Barça no troba cap opció de mercat que li faci el pes.

El club blaugrana només pot incorporar un jugador de la lliga espanyola o que estigui a l'atur i la direcció esportiva ha estudiat diverses opcions com Juanfran (Deportivo), Capa (Eibar), Rosales (Màlaga) i Míchel Macedo (Las Palmas). Per alguns d'aquests futbolistes no s'ha arribat ni a fer el contacte amb el club propietari de la seva fitxa i quan s'ha fet per algun d'ells, el Barça ha topat amb un greu problema. El club català no vol que aquesta operació li costi ni un euro, tenint en compte que el futbolista que pugui arribar jugaria pocs partits en el que queda de temporada, i tots els clubs demanen diners si és que han de perdre un jugador. El reforç no podria jugar ni la final de la copa, ni cap partit de lliga de campions, així que només actuaria en els partits de lliga en què el cos tècnic decidís donar descans a Sergi Roberto. Pocs partits per fer una inversió que no estava prevista.

La decisió definitiva ha d'arribar abans del 2 de març, últim dia que el Barça té per comunicar a la LFP si té intenció d'incorporar un futbolista per la lesió d'Aleix Vidal. La normativa diu que el club que vulgui fitxar com a conseqüència d'una lesió de llarga durada, ho haurà de comunicar com a molt vint dies després de la lesió i després encara tindrà quinze dies més per formalitzar l'alta del nou futbolista.

Ara per ara, el club està més a prop de decantar-se per no fer cap incorporació perquè el mercat no dona cap opció que sigui bona, bonica i barata. La decisió definitiva, però, es prendrà després del partit al Vicente Calderón i abans del dijous 2 de març i podria ser clau el resultat del Barça contra l'Atlético de Madrid i també els dos partits que ha de jugar el Real Madrid aquesta setmana, avui a Mestalla i diumenge a Vila-real. Depenent de com quedi la lliga, potser el Barça pressiona per un dels laterals que ha estat seguint, com el jugador del Deportivo Juanfran.