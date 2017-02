La ‘final four' passa pel Mini

L'hora de la veritat a Europa ha arribat per al juvenil A del Barça, que al Miniestadi es jugarà ser o no ser en la final four del mes d'abril a Nyon. Líder amb una gran autoritat en la lliga i molt a prop ja del títol –avantatja de nou punts el segon classificat, l'Espanyol, quan falten sis jornades–, el conjunt de Gabri afronta avui (18 h) els vuitens de final de la Youth League, a partit únic i a casa, contra el Borussia Dortmund, amb l'objectiu de confirmar el gran paper que ja va fer en la fase de grups.

Per ser en els quarts de final, en què, també al Mini, s'enfrontarien amb el Porto –els lusitans van derrotar ahir el Viitorul romanès–, els blaugrana hauran de superar un rival “molt físic, que alterna un 4-4-2 i un 4-2-3-1 i que manté l'ordre en tot moment, com quan va guanyar al camp del Madrid o del Maccabi Haifa en la darrera eliminatòria”, va comentar Gabri a l'hora de valorar les qualitats del conjunt alemany. Per a aquest duel, el tècnic de Sallent no podrà comptar amb Chumi ni Guillem Jaime i, de moment, tampoc aposta per reforçar-se amb els juvenils del Barça B –Aleñá, Carbonell, Sarsanedas i Mújica– que podrien jugar aquesta competició, encara que no descarta del tot fer-ho més endavant. El nou fitxatge, el central uruguaià Santiago Bueno tampoc no jugarà, però el tècnic blaugrana ja en va fer una primera valoració: “Ens anirà molt bé, en una posició que crèiem que havíem de reforçar. La seva adaptació pot ser més ràpida pel tema de l'idioma, té experiència, i segur que ens aportarà coses.”

Per intentar superar el Dortmund, del qual destaca també “la feina que fa amb el planter”, Gabri, que avisa també que “és probable que utilitzin dos o tres jugadors que ja han participat amb el primer equip”, confia plenament en la bona trajectòria d'aquesta temporada i en l'ambició dels seus jugadors, i alhora fa una crida a l'afició: “Arribem bé, tot i l'ensopegada contra el Girona del cap de setmana, que no esperàvem. En aquesta competició hem estat bé, en tenim moltes ganes i m'agradaria que hi hagués una gran entrada al Miniestadi. Necessitem el màxim suport i crec que aquesta és una bona ocasió per conèixer una generació com és aquesta del juvenil A, que té molt talent.”