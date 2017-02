Messi, contra l'hepatitis C

Leo Messi va ser el convidat estel·lar en la gala contra l'hepatits C que es va dur a terme ahir al Caire, capital d'Egipte. L'esdeveniment estava previst pel desembre passat, però un atemptat terrorista en una església copta que va causar 29 morts va obligar a ajornar el viatge. Posteriorment es va programar pel 15 de febrer, però el blaugrana ho va ajornar per la contundent derrota contra el PSG en la Champions. Abans del sopar Messi va fer una visita a la gran piràmide de Gizeh, on es va fer diverses fotografies. Messi es va desplaçar a Egipte com a ambaixador per promocionar el viatge a Egipte amb l'organització Tour n' Cure, amb el suport del govern d'Egipte, on el tractament de l'hepatitis C és més barat que a la resta de països. Aquesta malaltia està molt estesa en aquell país. Messi va sopar al costat de les autoritats egípcies i va escoltar atentament els parlaments i l'actuació musical de tres instrumentistes locals. L'argentí va viatjar acompanyat dels seus germans Rodrigo i Matías i de Pau Negre, l'assessor en màrqueting.