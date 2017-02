La pèrdua d'un comodí que creien tenir al sac

Pocs, per no dir ningú, s'esperaven que la lliga revifaria a Mestalla, que seria el València, un equip deprimit i amb l'entorn convuls, el que donaria oxigen al Barça i al Sevilla, els perseguidors d'un Real Madrid líder, i sempre amb aquell afegitó del “partit pendent”, que es va duplicar amb l'ajornament del duel contra el Celta. Els blancs, però, ja han gastat un comodí, així que en aquests moments ja només aspiren a avantatjar el Barça de quatre punts i el Sevilla de sis, i per assolir-ho hauran de vèncer a Balaídos –en una data encara per decidir–, on l'esperarà un Celta que ja l'ha eliminat de la copa i que està enfurismat pels intents del Madrid de forçar la disputa del famós partit en què el vendaval va malmetre el sostre de l'estadi celeste.

Perquè, tot i seguir sent el principal candidat a endur-se el títol, ja que a banda de ser el líder i de tenir un duel pendent ha de rebre a casa tant el Barça com el Sevilla, la desfeta d'ahir a València ha generat dubtes a Madrid, on des de feia dies es repetia el missatge que la lliga quedaria sentenciada si els de Zidane guanyaven a Mestalla i, després, a Vila-real. El tècnic francès, de fet, ho vaig deixar clar el cap de setmana passat, en què va fer un munt de rotacions contra l'Espanyol, convençut que a València podien donar un vertader cop de puny sobre la taula.

L'ensopegada d'ahir, a més, a banda d'estrènyer la lliga ha multiplicat l'interès de la jornada vinent, en què els tres capdavanters de la classificació tenen un partit de gran dificultat. El Madrid visitarà el Vila-real, un conjunt que, tot i passar un mal moment, acostuma a complicar la vida als blancs, i més al seu estadi. El Barça, és clar, haurà de guanyar al Calderón si es vol mantenir viu en la persecució, mentre que el Sevilla visitarà el Betis en el derbi andalús, un partit en què l'estat de forma dels dos equips perd transcendència. La lliga, doncs, ha entrat en una nova dimensió, una situació que semblava inviable en el minut 89 del Barça-Leganés, amb 1-1 en el marcador i el Madrid amb dos partits pendents. Als blancs, però, ja només els queda un comodí, i tot segueix igual. Ara li toca al Barça convertir els nous dubtes dels de Zidane en temor.