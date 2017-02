Recital al Mini i cap a quarts

El Barça juvenil no va fallar al Miniestadi, on va golejar el Borussia Dortmund, amb remuntada inclosa i fent gala del seu gran talent, i es va classificar d'aquesta manera per als quarts de final de la Youth League, en una eliminatòria que també es disputarà a partit únic i en què rebrà el Porto, a principis del mes de març.

Els de Gabri es van veure sorpresos molt aviat pels alemanys, que en el minut 5, i aprofitant una de les poques errades de la defensa blaugrana, es van avançar mitjançant Wanner. A partir de llavors, domini gairebé absolut dels de casa. Als blaugrana, però, els va costar molt trobar espais en el sòlid plantejament del rival, que d'entrada, va fer valer la seva superioritat física. Tot i això, el Barça no es va posar nerviós, va continuar amb el seu pla i a través de la paciència, i de la seva major qualitat, van arribar les ocasions, com una d'Abel Ruiz, en què un defensa va desviar la pilota sota els pals. I també l'empat, obra de Carles Pérez cinc minuts abans del descans, després de rematar al primer toc una centrada d'Abel Ruiz al segon pal, gràcies a una molt bona maniobra de Cucu per l'esquerra.

El conjunt blaugrana no va afluixar en la segona part, sinó tot el contrari, i després d'una claríssima ocasió, un altre cop de Carles Pérez, va arribar el segon gol. L'autor va ser Abel Ruiz, en una acció d'oportunisme, aprofitant una pilota morta dins l'àrea, després d'un servei de córner en què Oriol Busquets, un dels destacats, havia rematat al travesser. No satisfet d'haver remuntat, el Barça va buscar ampliar l'avantatge i ho va aconseguir mitjançant Lee, quan faltava poc menys de mitja hora per al final. El coreà, que poc abans havia rellevat el lesionat Carles Pérez, va marcar amb la porteria buida després d'una gran acció individual de Jordi Mboula. Cinc minuts després, l'extrem blaugrana, cada cop amb més espais, es va convertir en una piconadora i es va tornar a lluir amb una obra d'art que va iniciar al mig del camp i va culminar a l'àrea, des d'on va batre el porter alemany amb un xut creuat. En el tram final, Sergi Puig, amb un parell de bones intervencions, i el pal van evitar patiments majors. La final four de Nyon, ja només està a un pas.