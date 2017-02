Encara hi ha lliga!

El proper 27 de maig el Barça té taula reservada al Vicente Calderón. Taula per a dos. L'altre comensal, l'Alavés de Mauricio Pellegrino. Menú de plat únic, però déu-n'hi-do quin plat. Sopar d'etiqueta. La final de la copa del Rei espera el Barça a l'horitzó i hi ha fam de títol. Excita el simple fet de repetir final per quart any consecutiu i poder guanyar-la per tercera vegada seguida. Però calma. Queden mesos. La cita està anotada en vermell en l'agenda, però abans el Barça té més finals. La primera, imminent. Diumenge. Mateix restaurant però diferent convidat. El Barça es juga al Calderón el dret de reenganxar-se a la lliga.

L'ensopegada del Madrid ahir a Mestalla en el partit de lliga que encara tenia pendent des del mes de desembre per incompatibilitat amb el mundial de clubs (encara li queda recuperar el partit contra el Celta a Balaídos, suspès per un temporal de vent), obre un nou escenari en el campionat. L'equip de Zinedine Zidane tenia ahir l'oportunitat de donar una estocada a la lliga, però el conjunt blanc va perdre contra el València (2-1) i va gastar una de les dues bales extra que tenia a la cartutxera per obrir forat respecte als seus perseguidors. Hi ha lliga!

El Madrid hauria pogut dormir la nit passada a quatre punts del Barça, i amb el confort afegit que suposa saber que n'haurien pogut ser set en cas de derrotar el Celta, però la desfeta a València ensorra els comptes de la lletera que fa temps que fan des de la capital de l'Estat. El Madrid va disparar ahir a l'aire i va donar vida al Barça. El Barça està viu. També el Sevilla.

Però per fer bo el favor del València el Barça està obligat a guanyar aquest cap de setmana al Manzanares. L'11 de gener del 2015 el Barça acabava de perdre a Anoeta i aquell partit al Camp Nou contra l'Atlético (3-1), ara encara recordat, ho va canviar tot. Aquell dia el Barça va fer un partidàs i aquella victòria, amb gols del trident, va servir de punt d'inflexió en la resurrecció cap al triplet. Ara l'Atlético torna a encreuar-se en el camí del Barça en un moment delicat per als blaugrana. La clatellada a París contra el PSG en la Champions i la mala imatge també contra el Leganés convidaven els més escèptics i els més crítics a cremar-ho tot, però el futbol, amb la complicitat del calendari, no dona treves i ho canvia tot d'un dia per l'altre a una velocitat esfereïdora. De l'abisme absolut a la llum d'esperança. Del negre al blanc. La derrota del Madrid és oxigen pur per al barcelonisme.

La reacció de campió que no va existir contra el Leganés, tot i sumar els tres punts, ha d'arribar contra l'Atlético de Simeone. Diumenge, partit importantíssim. L'Atlético sempre és un rival temible, però la bona notícia per al Barça és que arribarà més descansat que el seu rival. L'equip de Luis Enrique ha tingut una setmana neta, vital per aclarir idees, mentre que l'Atlético va haver d'afrontar el desplaçament de Champions a Alemanya, al camp del Leverkusen (2-4).

La transcendència del partit després de l'error de càlcul d'ahir del líder, obliga Luis Enrique a posar diumenge tota la carn a la graella. Iniesta i Jordi Alba, suplents contra el Leganés, i Piqué, que ni tan sols va disputar cap minut, seran al Calderón. També Sergio Busquets, que es va perdre l'últim partit per sanció. Onze de gala per demostrar que el Barça vol aquesta lliga.

El Barça, per cert, no perd al Vicente Calderón en partit de lliga des de la temporada 2009/10 (2-1). Des de llavors, cinc victòries –quatre per 1-2, resultat talismà– i un únic empat. Diumenge, per la sisena.

El duel no només serà una final de lliga anticipada per al Barça. També per a l'Atlético de Madrid, que podria veure molt compromesa la tercera posició, i fins i tot l'accés a la Champions, en el cas de perdre contra els blaugrana, una situació límit que també obligarà els del Cholo Simeone a posar-hi els cinc sentits. Perquè l'Atlético, ara mateix el quart classificat, es troba quatre punts per sota del Sevilla i quatre punts per sobre de la Real Sociedad, i una desfeta contra el Barça el podria deixar a set de l'accés directe a la màxima competició continental –amb tot el que suposa en la planificació de la temporada haver de disputar una prèvia a l'agost– i, a més, amb la Real d'Eusebio Sacristán trepitjant-li els talons, hi ha el risc d'haver-se de conformar amb disputar l'Europa League.

Partit de màxima tensió. I tot, és clar, amb els ànims de revenja encara ben frescos de la copa del Rei, que garanteix un ambient hostil al Vicente Calderón.