Passió pel Barça en el primer dia de visita a la Xina

Gran rebuda de la Xina al FC Barcelona en la visita institucional que el president, Josep Maria Bartomeu; Ronaldinho, com a ambaixador del club, i el CEO Òscar Grau estan fent aquestes dies, i on avui presentaran l'acord estratègic amb Mission Hills Group –una de les empreses més importants del sector de l'esport i de l'oci–, que preveu la construcció de la FCB Escola i un espai d'experiències Barça a Haikou, capital de l'illa de Hainan, on també hi haurà una gran botiga del Barça, un espai interactiu del club i una zona de restauració. Ahir, la delegació blaugrana va visitar, acompanyada del vicepresident de Mission Hills Group, Tenniel Chu, l'FCB Escola de Hainan. Serà la primera que gestionarà directament el club blaugrana i que es posarà en funcionament el mes de setembre. La visita, en què hi havia centenars de periodistes, va estar protagonitzada per Ronaldinho, el flamant ambaixador del Barça. El brasiler va fer les delícies dels més menuts, amb qui va jugar diversos partidets de tres contra tres i que van rebre lliçons de com fer alguns dels trucs amb què va enlluernar el món mentre jugava. Després de la visita, Bartomeu i el president de Mission Hills Group, Ken Chu, van fer un col·loqui davant diversos mitjans de comunicació per explicar el projecte de l'entitat blaugrana a la Xina. Bartomeu creu que la presència i la feina que té previst fer el Barça al país asiàtic “serà un pas endavant pel que fa a futbol”. “Tenim un gran projecte per als propers anys que segur que tindrà molt d'èxit. És molt important per al Barça que ens coneguin a la Xina, no només com a club de futbol, sinó també com a escola. Intentarem ensenyar a tots els nens xinesos el nostre futbol i la nostra filosofia de joc”, va afegir Bartomeu, que considera la Xina “un país increïble”.

La primera jornada de la visita a Àsia, en què Bartomeu va oferir entrevistes a dos dels mitjans més importants del país, va concloure amb un sopar privat de la delegació blaugrana i els directius de Mission Hills Group, a la qual també es va afegir el director de l'oficina del Barça a Hong Kong, Xavier Asensi.

Ronaldinho, doble visita