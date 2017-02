Com un peix a l'aigua

El Barça es jugarà diumenge al Vicente Calderón moltíssim més que tres punts. Perquè després de la destrossa de París, de la crisi d'identitat viscuda contra el Leganés i de la inesperada desfeta del Madrid a Mestalla, el duel contra l'Atlético s'ha erigit en una autèntica final per als de Luis Enrique, que a banda de guanyar per mantenir viva la flama de la lliga, necessiten veure's al mirall i reconèixer-se. La fita, és clar, es preveu complicada, ja que el Calderón és un dels estadis més complicats del campionat, però el got es pot veure mig ple si es té en compte el bagatge del trident blaugrana al coliseu colchonero, un estadi on Messi, Neymar i Suárez ja s'han lluït de valent. Tots tres, sense anar més lluny, ja van deixar el seu segell l'1 de febrer passat, en l'anada dels quarts de final de la copa del Rei, en què Messi va marcar una gran diana des de la frontal, Suárez va obrir la llauna amb una acció individual meravellosa i Neymar, malgrat ser l'ase de gairebé tots els cops, va fer anar de corcoll la defensa dels de Simeone amb la seva màgia. Amb tots tres a la gespa del Calderón, de fet, els números són força esperançadors, ja que el Barça ha guanyat tres dels quatre duels que ha disputat –l'única desfeta es va produir en la tornada dels quarts de la Champions passada (2-0)–, i amb dos gols de Messi, tres de Neymar i un de Suárez, tres triomfs que van significar un cop d'efecte a la lliga i el primer pas per passar d'eliminatòria en dues edicions de la copa. I després, a més, no cal oblidar que al Calderón també va ser on el Barça es va endur la seva darrera copa, contra el Sevilla, en un partit que Messi –que ja havia marcat en la final del curs 2011/12 contra l'Athletic, també al Calderón– va trencar en la pròrroga amb una assistència genial a Jordi Alba i que Neymar va arrodonir en els últims instants. Suárez, malauradament, va haver de ser substituït per lesió.

Perquè sembla que el destí ha tornat a situar l'Atlético en el punt clau d'una temporada del Barça de Luis Enrique, el moment d'inflexió en què els blaugrana poden capgirar-ho tot o, per contra, entrar en un escenari tan desconegut com perillós. El precedent, és clar, és l'històric Barça-Atlético de lliga de fa dos cursos, el primer enfrontament dels blaugrana després de la derrota d'Anoeta que va acabar amb Luis Enrique molt qüestionat i amb Zubizarreta acomiadat. Llavors, el trident va fer una passa endavant i, amb un gol cadascun, va iniciar la reacció que acabaria amb el Barça aixecant el segon triplet de la seva història. Enguany, l'escenari canvia, ja que serà el Vicente Calderón, un estadi temible per a qualsevol equip de la primera divisió, però justament on Messi, Neymar i Luis Suárez, els components del millor trident de tots els temps, sembla que es troben com un peix a l'aigua. Del rendiment que tinguin tots tres diumenge dependrà en bona mesura el futur immediat del Barça.