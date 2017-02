S'albira un clàssic a Miami

Fa setmanes que se succeeixen les informacions relacionades amb la possibilitat que el Barça i el Madrid s'enfrontin durant la gira americana que realitzarà el conjunt blaugrana la pretemporada vinent. Un clàssic prematur que, segons va avançar ahir RAC1, ja tindria data i escenari fixat: el 29 de juliol al Hard Rock Stadium, a Miami. El duel, emmarcat en la Internacional Champions Cup, aniria precedit per dos amistosos més d'alt nivell, també avançats per la mateixa emissora. El primer, contra la Juventus a Nova York (22 de juliol), que permetrà rememorar la final de la Champions del 2015. I el segon, contra el Manchester United a Washington (25 de juliol), amb el re trobament amb José Mourinho com a factor que amplifica l'interès. A més, faltaria per concretar-se un amistós més a Europa.

Falta la confirmació per part dels clubs i l'organitzador del trofeu, però la perspectiva és que l'equip tingui una preparació exigent pel que fa a rivals, seguint la línia de les últimes temporades. En aquest sentit, un clàssic seria la cita més esperada, tot i que podria tenir dues absències destacades, Cristiano Ronaldo i Tony Kroos, ja que per les mateixes dates es disputa la copa Confederacions, amb la presència de les seleccions de Portugal i Alemanya.