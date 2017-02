Una dècada fent-se gran

El testimoni d'Álex Talavera, Diego Morata i Juan Antonio del Reyper a L'Esportiu ens dibuixa un retrat del Jordi Alba de fa deu anys

El 25 de febrer del 2007, avui fa deu anys, un jove i menut futbolista –era gairebé un nen–, va decidir un partit al camp del Cornellà. Va entrar al camp en el minut 73 i, un quart d'hora després, va fer el gol de la victòria. L'equip de casa va guanyar el Morell 1-0 en un d'aquells partits de primera catalana bregats i sense gaire espectacle, però amb l'encant del futbol proper. Per a l'entrenador del Cornellà en aquella època, Diego Morata, el gol que havia fet aquell noi, Jordi Alba, va suposar una alegria triple: “Era el meu debut, el seu primer partit a casa i ens estàvem jugant l'ascens a tercera divisió.”

Tot i la seva posterior trajectòria, els inicis de Jordi Alba no van ser gaire alegres. Després de ser descartat pel Barça, es va incorporar al juvenil B del Cornellà, on no s'acabava d'adaptar. El futbol que es practicava al club del Baix Llobregat tenia ben poc a veure amb el de la Masia. Un dels primers a adonar-se de la seva qualitat diferencial va ser Juan Antonio del Rey, coordinador al club verd. Ell va ser una de les persones que va lluitar perquè no es perdés un diamant com aquell: “Em va tocar donar-li suport, animar-lo, fer-li veure que el futbol del Cornellà era diferent al del Barça i que acabaria jugant.”

I així va ser, ja que de seguida va pujar al juvenil A, a divisió d'honor, en què va coincidir amb Diego Morata. “És un gran professional. En aquell moment era un nen introvertit i no complia el patró de jugador de divisió d'honor, gran i fort, però ho va fer molt bé i es va reivindicar”, afirma el llavors tècnic de Jordi Alba. Amb només 17 anys, el futbolista de l'Hospitalet va debutar amb el primer equip. Va ser el 10 de desembre del 2006, mitjançant Jordi Canals, en un partit que el Cornellà va perdre 4-1 a Banyoles. Dos mesos després, Diego Morata va substituir Canals al capdavant del primer equip i no va tenir cap mena de dubte a incorporar Alba a la dinàmica del grup: “Tot i que ja havia debutat, encara era juvenil i quan se'm va donar l'oportunitat de dirigir el primer equip el vaig fer pujar perquè ens ajudés.”

Dit i fet, el 25 de febrer del 2007, Morata es va estrenar a casa contra el Morell i ho va fer amb una victòria ajustada gràcies a la inspiració de Jordi Alba. Álex Talavera era aleshores el porter de l'equip i recorda nítidament la jugada del gol: “El seu bon criteri posicional i la seva verticalitat li van permetre estar en disposició de generar una ocasió clara de gol que no va desaprofitar. Va col·locar la pilota ajustadeta al pal i ens va donar la victòria”. Talavera, ara president del club, va patir Jordi Alba en els entrenaments: “Se'm feia molt difícil aturar els seus llançaments. Era un jugador de qualitat i sempre em complicava les coses.”

Durant aquells mesos al vell camp del Cornellà, la Via Fèrria, ja es flairava que aquell menut futbolista no trigaria a volar lluny del Baix Llobregat: “Jugadors així són difícils de veure. Tot i la seva joventut, aportava molts recursos a l'equip. Tenia molta visió de joc i una desimboltura a la gespa que li feia compensar el seu físic”, remarca Talavera. Així va ser, l'estiu del 2007 es va incorporar al futbol de base del València. D'aquí, i prèvia cessió al Nàstic, es va fer un lloc al primer equip del club valencianista, on es va haver de reinventar com a defensa: “Ell va ser el primer que no ho acceptava, i li va costar acostumar-s'hi. Potser gràcies a això, però, ha pogut tornar al Barça”, afirma Del Rey. L'evolució al terreny de joc va venir acompanyada també d'un creixement a fora del camp, tal com explica Diego Morata: “Ara veiem un Jordi Alba més extravertit i catxondo, amb la maduresa d'un jugador professional i consagrat.” Però no sempre va ser així. El Jordi Alba que es recorda a Cornellà és un jugador tímid, al qual li costava parlar amb la premsa, però que es va saber guanyar l'afecte dels seus companys de vestidor. “Es va integrar molt bé. Hi havia un gran grup humà i els veterans van ser els primers a acollir-lo. A còpia de bromes vam trencar la timidesa amb què va arribar”, recorda Talavera.

Tot i desvincular-se del club contractualment fa deu anys, Jordi Alba segueix estant molt present en el dia a dia de l'entitat verda. D'entrada, perquè manté el contacte amb els que van ser els seus valedors quan va sortir de la Masia –“És proper i no va d'espavilat”, afirma Del Rey–, però també perquè el seu fitxatge pel Barça va suposar una injecció econòmica clau per al desenvolupament de l'entitat els últims anys: el València havia signat una clàusula amb el Cornellà i va haver d'abonar un 10% del traspàs al club verd, que va percebre 1,4 milions d'euros. Jordi Alba és una icona a Cornellà, on una foto seva celebrant el gol que va fer en la final de l'Eurocopa del 2012 presideix la sala de premsa que porta el seu nom. “Aquell gol va ser també una recompensa per a tots els que hem compartit algun moment de la seva carrera amb ell”, conclou Álex Talavera.