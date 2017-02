Oficialitzat l'acord per construir una FCBEscola a la Xina

El FC Barcelona i Mission Hills Group –empresa del sector de l'esport i de l'oci– van oficialitzar ahir l'acord pel qual es construirà a l'illa de Hainan (Xina) la primera FCBEscola gestionada íntegrament pel Barça, un centre de formació amb set camps d'entrenament i capacitat per a un miler de nens. “Aquest és el primer fruit d'una cooperació històrica. La visió de la Xina com una gran nació futbolística impulsarà els somnis dels més joves, els que admiren jugadors com Ronaldinho. El nostre objectiu és contribuir a fer els seus somnis realitat”, va manifestar durant l'acte Josep Maria Bartomeu, el president del FC Barcelona, que, juntament amb Ronaldinho, ambaixador del club, i el CEO Òscar Grau, forma la delegació blaugrana a la Xina. “És un gran honor poder treballar amb el Barça, reconegut per disposar del millor sistema d'entrenament del món. És un honor tenir aquest partner estratègic per ajudar a fer créixer el futbol tant a la Xina com globalment. Esperem bons resultats i poder contribuir al món del futbol professional”, va afirmar per la seva banda Tenniel Chu, vicepresident de Mission Hills Group. L'acord, d'una durada de deu anys i prorrogable per a una dècada més, també preveu la construcció d'un espai d'experiències Barça a Haikou, la capital de l'illa xinesa de Hainan, que inclourà un espai interactiu sobre la història del club blaugrana, una gran botiga Megastore i una zona de restauració.

Una vegada signat l'acord amb Mission Hills, Bartomeu i Ronaldinho van deixar l'empremta de les seves mans al passeig de les Estrelles del complex hoteler de Mission Hills Resort, on ja figuren altres personalitats de l'esport com ara Michael Phelps, Allen Iverson, Yao Ming, Boris Becker i Ronaldo. Durant la jornada, a més, l'expedició blaugrana també va visitar la seu del govern de Hainan, on Bartomeu va explicar què és el FC Barcelona i la seva història, i va tractar la possibilitat que l'equip femení del club pugui viatjar a Hainan en un futur a fer una petita pretemporada i jugar un partit amistós.