Una altra final al Calderón

Aquesta tarda, a un quart de cinc, el Barça mirarà d'aprofitar l'oportunitat que se li presenta de tornar a apropar-se al lideratge de la lliga després de l'ensopegada que dimecres passat va tenir el Real Madrid a Mestalla contra el València en el primer dels dos partits ajornats que han de jugar els blancs per posar-se al dia en la classificació. Els jugadors de Luis Enrique no se les hauran amb un rival qualsevol, precisament. Ni de bon tros. L'Atlético de Madrid, que també mira de treure el cap en la lliga per rescabalar-se de la seva irregular primera volta, serà un escull de primer nivell. En tot cas, el repte que se li presenta al Barça és majúscul i, si se'n surt, a més de retallar la diferència respecte a l'etern rival en la lluita per la lliga, colpejarà un enemic directe i aconseguirà un triomf de prestigi que restaurarà bona part de l'autoestima que es va deixar al Parc dels Prínceps, dimarts de la setmana passada.

L'escenari del duel, l'estadi Vicente Calderón, mereix la màxima consideració. D'entrada, com que l'Atlético de Madrid canviarà de casa el curs que ve, el Barça ja no jugarà més en aquest emblemàtic coliseu en la lliga. Una competició en la qual, en els darrers temps, el conjunt blaugrana ha obtingut molt bons resultats cada vegada que l'ha visitat: dels últims sis partits que hi ha jugat, n'ha guanyat cinc i n'ha empatat un. De fet, ha estat allà on, per bé o per mal, s'han decidit bona part dels últims títols de lliga. Fa dues temporades, per exemple, en la penúltima jornada Leo Messi va signar un 0-1 que sentenciava el campionat. I el curs 2013/14, amb Tata Martino a la banqueta, el Barça no va passar del 0-0 en un duel disputat el mes de gener que, a la llarga, va ajudar perquè fos l'Atlético de Madrid el que s'endugués el títol.

El comiat definitiu del Barça al Vicente Calderón, però, tindrà lloc el proper 27 de maig, en la final de la copa que l'enfrontarà amb l'Alavés. Precisament, l'equip de Luis Enrique es va guanyar el bitllet per a aquesta final gràcies a una mitja hora sensacional a l'estadi de la riba del Manzanares, en la qual Luis Suárez i Messi van noquejar l'Atlético de Madrid amb dos gols que van deixar coll avall la semifinal per al seu equip. Avui el Barça necessitarà recuperar l'energia i l'encert d'aquells trenta minuts i escaig, els últims en què va brillar en la seva màxima expressió, si vol reconquerir el terreny perdut. Per aconseguir-ho no hi ha d'haver lloc per a les rotacions. No hi ha marge d'error i toca que damunt la gespa apareguin els onze millors. I això vol dir que, a més de Ter Stegen a la porteria i el trident al davant, juguin Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti i Jordi Alba a la defensa i que al mig del camp torni el trio format per Sergio Busquets, Ivan Rakitic i Andrés Iniesta.

A l'altre costat, la necessitat és, si fa no fa, la mateixa. L'Atlético de Madrid també es vol reenganxar a la lliga amb un resultat que suposaria un cop damunt la taula i dessagnaria un enemic directe. Els madrilenys, a més, tenen la motivació afegida que dona el desig de revenja per no haver pogut derrotar el Barça en cap de les tres ocasions en què s'hi han enfrontat aquest curs i d'haver caigut contra els blaugrana en la semifinal de la copa, fa només tres setmanes, en una eliminatòria molt disputada. El tècnic blanc-i-vermell, Diego Simeone, que no sap el que és guanyar el Barça a casa en partit de lliga, també posarà els seus millors homes, com no pot ser d'una altra manera. L'argentí només té dubtes a la porteria –Jan Oblak ja està recuperat i podria prendre el lloc a Moyá– i a l'eix de la defensa –Diego Godín també ha rebut l'alta i podria desplaçar Savic o bé José María Giménez–. La resta, són faves comptades: Sime Vrsaljko i Filipe Luís als laterals, tenint en compte que Juanfran Torres està lesionat; Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Koke Resurección i Yannick Carrasco al mig del camp, i Antoine Griezmann i Kevin Gameiro a la davantera. La bona forma d'aquest últim, que ha marcat quatre gols i ha fet una assistència en els dos últims partits, deixaria d'entrada Fernando Torres, tot i que també està en ratxa, a la banqueta.