“Volem aquesta lliga. És la nostra ambició número 1”

El tren de la lliga passa per Madrid. Parada al Vicente Calderón. Visita de màxima transcendència del Barça avui al camp de l'Atlético de Madrid. Ho sap el vestidor blaugrana, ho sap Luis Enrique, ho sap el culer i ho sap també Josep Maria Bartomeu. “El partit contra l'Atlético és molt important. Ens juguem continuar lluitant per la lliga, un títol que és la nostra ambició número 1 cada any. Volem aquesta lliga, l'ambicionem, i aquesta jornada tenim l'oportunitat de donar un cop de puny sobre la taula”, manifestava ahir el màxim mandatari des de Hong Kong.

La victòria d'ahir del Sevilla en el derbi andalús contra el Betis al Villamarín (1-2) obliga encara més el Barça a no fallar en la difícil visita al Manzanares. Una victòria, a més, posaria moltíssima pressió a un Madrid que juga hores després en un camp també complicat, el del Vila-real. Però per fer bo un possible favor dels groguets el Barça ha de fer primer ell la feina contra un Atlético amb el qual ja s'ha enfrontat tres vegades aquesta temporada: “Juguem contra un equip que coneixem bé i que juga molt bé. En les semifinals de la copa del Rei va demostrar que és un equip molt competitiu. Serà difícil, però volem demostrar al soci del Barça, que és cert que ha tingut últimament una certa intranquil·litat, que això continua”, va afegir.

Josep Maria Bartomeu va fer aquestes declaracions en el marc de la seva visita oficial a l'oficina que el club té a Hong Kong des del juliol del 2013 i que està dirigida per Xavier Asensi. Durant la seva estada institucional, Bartomeu va ser entrevistat pel Financial Times i Bloomberg, i va tenir temps de visitar també la penya barcelonista de Hong Kong, a l'illa veïna de Kowloon, on l'expedició blaugrana, encapçalada també pel CEO del club, Òscar Grau, va ser rebuda per una cinquantena de penyistes. “Aquesta visita ha generat molta expectació. El FC Barcelona és un club que és admirat arreu del món, i molt a la Xina. Tot això s'ha traduït en molta expectació en l'aspecte mediàtic, tant a la Xina com a bona part de l'Àsia. Els mitjans de comunicació s'han bolcat amb el Barça. Ens adonem que és un club estimat i admirat, i que el fet que vingui a la Xina i s'instal·li de manera permanent és un pas més en aquesta ambició que el Barça té, en aquest desig de globalització que vol.”