“És una jornada especial, però no crec que sigui clau”

19 preguntes despatxades en 11 minuts. No hi ha dubte que la roda de premsa d'ahir de Luis Enrique per tal d'analitzar la visita d'aquesta tarda al Vicente Calderón es va caracteritzar per la gran brevetat del tècnic asturià a l'hora de respondre. La falta de predisposició a l'hora d'aprofundir en les qüestions va reflectir la tibantor que sovint defineixen les compareixences de l'asturià davant dels mitjans de comunicació. I en aquest escenari, el soroll provocat després dels últims partits contra el PSG i el Leganés no ha ajudat.

La primera resposta –quan se li va preguntar per quin Atlético s'espera trobar avui– va ser de les que més va desenvolupar, tot i que la va enllestir en poques frases: “Ens hem enfrontat amb ells moltes vegades i presentarà les mateixes dificultats de cada enfrontament.” Luis Enrique, però, preveu un duel “diferent al dels partits de l'eliminatòria de la copa”, resolta a principis d'aquest mateix febrer a favor dels blaugrana (1-2 al Calderón i 1-1 al Camp Nou). Llavors, l'Atlético va tornar a evidenciar la seva condició d'equip treballat i difícil de batre. Quan li van preguntar quina virtut del conjunt colchonero li agradaria traslladar al Barça, Luis Enrique va capgirar la qüestió per elogiar el seu equip: “No he d'importar res de cap altre equip, perquè m'agrada el meu. L'Atlético és un conjunt molt preparat i molt professional, però prefereixo explotar les virtuts del meu.”

Conscient del potencial dels dos conjunts i les aspiracions que tenen en la lliga, l'asturià va evidenciar que l'Atlético-Barça d'avui és una cita “d'especial importància per als dos equips”. A més, l'ensopegada del Madrid a València de dimecres passat ha ampliat les expectatives blaugrana de capgirar la situació en la taula respecte a l'etern rival. “És evident que guanyar partits és difícil per a tothom. I això continuarà passant al llarg de les jornades que queden”, va assenyalar a l'hora de valorar l'ensopegada del Madrid a Mestalla.

Aquest vespre els de Zidane tornen a tenir un desplaçament exigent, aquest cop a Vila-real. De fet, els blaugrana podrien tancar el cap de setmana al capdavant de la taula si els resultats al Calderón i a l'Estadi de la Ceràmica els són propicis. Tot i això, Luis Enrique va declarar que “de cap manera” considera que es tracti d'una jornada clau per al futur del títol de lliga. Tot seguit, però, va matisar que sí que es tracta d'una jornada especial: “És cert que hi ha enfrontaments directes, com és el nostre i d'equips que també estan a la zona alta. Són jornades especials, però després hem vist que es poden perdre punts en qualsevol altra. Ens ha succeït a nosaltres i li pot succeir a qualsevol. No crec que sigui clau.”

Un dels factors que afavoreixen els blaugrana de cara a la visita d'avui al Calderón és el fet de no haver tingut partit entre setmana. “Estem a finals de febrer i és la primera setmana llarga que hem tingut el 2017”, va recordar Luis Enrique per destacar l'intens calendari. “La setmana ens ha servit per treballar coses i perquè els jugadors puguin descansar, que també és important”, va afegir. També ha permès analitzar amb més calma les carències que es van registrar contra el PSG i el Leganés i que han alterat l'entorn blaugrana. Per contra, segons va assenyalar Luis Enrique, les crítiques no han afectat la rutina de l'equip: “Des que vaig arribar el vestidor sempre ha estat unit. Més content quan les coses han anat millor i menys quan no han anat tan bé.”