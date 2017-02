La victòria contra l'Atlético de Madrid era imprescindible si el Barça volia seguir tenint possibilitats en la lliga. I els jugadors no van fallar malgrat que han viscut uns dies complicats després de la derrota contra el PSG en la Champions i el pírric triomf contra el Leganés al Camp Nou. Però ahir al Calderón l'equip va sortir reforçat i més viu que mai en la lliga. “Estic content per la victòria, per l'equip. Ens serveix per reforçar la moral dels jugadors. Hem tingut l'actitud d'estar tots units buscant la victòria, i al final hem obtingut el premi. Em sento satisfet d'haver guanyat un rival directe. Queda molt, encara, però és important allunyar l'Atlético i apropar-nos a la posició que volem. Continuem pressionant els de dalt”, va afirmar.

Analitzant el partit, Luis Enrique va reconèixer que en el primer temps van tenir més dificultats per la bona pressió de l'Atlético, però que en la segona meitat van millorar. “Ha estat una victòria molt treballada. En la primera part ens ha costat més amb la pressió d'ells i les condicions del camp, però en la segona aquesta pressió tan alta i forta ja no causava el mateix efecte i hem anat guanyant confiança i arribades.” El tècnic asturià també va enviar un missatge a Simeone pel mal estat del terreny de joc. Ho va fer de manera subtil. “Ens ha beneficiat el camp en els dos gols i a ells els ha perjudicat en la transició de Griezmann”, va dir.

També va explicar que amb el canvi de sistema pretenia guanyar més control. “Hem canviat el sistema per jugar amb un 3-4-3 en rombe per tenir molt més la possessió de la pilota i el control del partit.” Del plantejament, va matisar que amb pilota sí que era un 3-4-2, però que sense era un 4-4-2.