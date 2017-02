El canvi de sistema, amb tres centrals, acaba donant fruits

Luis Enrique va sorprendre amb l'alineació d'ahir al Calderón, on va apostar per un canvi de sistema, amb tres centrals, Piqué, Umtiti i Mathieu –els únics disponibles per la baixa de Mascherano–, i un mig del camp més poblat del que és habitual, amb Busquets de pivot, Sergi Roberto i Iniesta d'interiors i Messi de mitjapunta. Rafinha, la gran sorpresa de l'onze juntament amb el defensa francès, va ocupar l'extrem dret, una posició gens desconeguda per a ell. Sis jugadors formats a la Masia d'inici, el dia que l'asturià complia 100 partits de lliga com a tècnic del Barça. Amb la victòria d'ahir, el balanç és de 75 victòries, 14 empats i 11 derrotes. I amb Luis Enrique a la banqueta, ja és el novè triomf del Barça en dotze duels contra l'Atlético.

El conjunt colchonero, i molts dels últims rivals amb què s'ha enfrontat el Barça, li havien fet molt mal amb una pressió alta, i per intentar contrarestar-ho, Luis Enrique va apostar per aquesta variació en l'esquema, també amb l'objectiu, com va explicar un cop acabat el partit, de tenir més possessió i control. Els blaugrana, però, no ho van tenir fàcil per imposar el seu joc. Sobretot en la primera part, en què es va veure l'equip molt incòmode i sense que els migcampistes acabessin d'aparèixer, un aspecte que va millorar després del descans, quan la pressió de l'Atlético ja no va ser tan intensa, i es va veure la rereguarda molt més assentada, i també més participació de la medul·lar, inclòs Messi, cada cop més protagonista. Amb els canvis també hi va haver alguna variació de posició. Rafinha, per exemple, es va deixar veure més pel mig del camp, i tant Messi com Suárez van aparèixer per la banda dreta. La lesió de Mathieu, per contra, no va fer canviar res, ja que va ser Digne qui va assumir el seu rol, amb molta seriositat.

Defensant amb quatre