Mathieu s'emporta la pitjor part

Jérémy Mathieu va viure ahir les dues cares de l'esport. D'una banda, es va veure en l'onze titular, completant amb Piqué i Umtiti la línia defensiva de tres homes plantejada per Luis Enrique. Un canvi respecte al dibuix tàctic habitual del Barça que el francès va interpretar bé. Per contra, no va poder completar el partit com a conseqüència d'una forta entrada de Correa –castigada amb groga– en el minut 74. La pitjor part se la va emportar el seu turmell esquerre i després de comprovar que no podia seguir a la gespa del Vicente Calderón va ser rellevat per Digne (77').

Una vegada realitzada una exploració més acurada, el club va comunicar el diagnòstic de la lesió: esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerra. La nota afegeix que l'evolució marcarà la disponibilitat del defensa, tot i que sembla poc probable que estigui recuperat per jugar dimecres, coincidint amb la visita de l'Sporting al Camp Nou. Una baixa que, si es confirmés, podria quedar mitigada pel retorn de Mascherano, lesionat al bíceps femoral de la cama esquerra, però que ja està en la recta final del procés de recuperació.