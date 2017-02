“Estem al mil per mil amb Luis Enrique”

Andrés Iniesta és optimista amb les opcions del Barça de seguir viu en la Champions. O almenys no es resigna a donar la eliminatòria per perduda. “Hem de creure en la remuntada contra el PSG, encara que sabem que el resultat és molt complicat”, ha afirmat avui en un acte publicitari. El migcampista manxec, però, ha assegurat que la confiança i l'autoestima de l'equip és màxima.

Iniesta no ha volgut parlar de la polèmica arbitral que es va viure ahir al camp del Vila-real, on el Real Madrid va ser clarament afavorit. Ara bé, respecta el dret que el seu company Gerard Piqué si que es queixés mitjançant una piulada a Twitter. El jugador blaugrana ha dit que el triomf al Calderón era “fonamental” però ha reconegut que el Real Madrid és un líder “sòlid” però que no tenen més remei que seguir sumant de tres en tres per continuar pressionant-los.

També ha parlat del futur de Luis Enrique i, en aquest sentit, ha assegurat que li agradaria que continués dirigint el Barça i ha ressaltat que la plantilla fa costat “al mil per mil” al tècnic.