Diumenge, al Vicente Calderón, Luis Enrique va dirigir el seu partit número 100 de lliga com a entrenador del Barça i va obtenir una victòria de prestigi, la 75a que assoleix en el campionat com a tècnic blaugrana al llarg d'aquestes poc més de dues temporades i mitja. En els altres 25 duels, el bagatge és de 14 empats i 11 derrotes. D'aquestes desfetes, quatre van ser en la primera temporada, cinc en la segona, és a dir, la passada, i dues en l'actual. Unes xifres que situen el tècnic asturià entre els millors de la història de la lliga espanyola pel que fa a percentatge de victòries aconseguides si es tenen en compte els seus primers cent partits entrenant un mateix equip. De fet, l'únic que millora els registres de l'actual tècnic del Barça és Pep Guardiola, que va guanyar 79 dels seus primers cent partits de lliga a la banqueta blaugrana. Dels 21 restants, en va empatar 14 i només en va perdre 7. El de Santpedor a més, que és el tècnic amb més títols en la història del Barça, amb 14 –Luis Enrique és el tercer que més n'acumula, amb 8–, va guanyar la lliga en les seves tres primeres temporades com a entrenador blaugrana, cosa que ara també aspira a repetir l'asturià, en el que podria ser el seu últim curs a la banqueta del Camp Nou, ja que acaba contracte el proper 30 de juny i encara no ha renovat.

Luis Enrique, però, sí que presenta millors registres que Guardiola en els cent primers partits de lliga en l'aspecte golejador, tant a favor com en contra. Amb el tècnic de Santpedor, el Barça va marcar 276 gols i en va encaixar 72 i amb Luis Enrique n'ha marcat 287 i n'ha rebut 70. Una mostra de la fiabilitat –tot i aquesta temporada més irregular i deslluïda sobretot arran del 4-0 al Parc dels Prínceps– que ha caracteritzat gairebé sempre l'equip des de l'arribada de l'asturià.

Després de Guardiola i Luis Enrique, el tercer entrenador de la història de la lliga que presenta millors números en els seus primers cent partits en una mateixa banqueta és Miguel Muñoz, entre finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta. Aleshores, el tècnic madrileny va guanyar 72 dels 100 primers partits en què va dirigir el conjunt blanc. Luis Enrique, d'altra banda, també millora els números dels altres entrenadors del Barça que han aconseguit proclamar-se campions d'Europa si tenint en compte les seves cent primeres jornades de lliga, com són Johan Cruyff, amb 64 victòries, i Frank Rijkaard, amb 63.

