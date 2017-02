Denúncies i bosses de regal

“El que m'ha arribat i m'ha fet gràcia és que l'equip arbitral ha sortit de l'estadi amb bosses del Real Madrid. M'ha cridat l'atenció, no sé què hi deuria haver dins d'aquestes bosses.” Fernando Roig, el president del Vila-real, va encendre la flama diumenge a la nit, a la COPE. El seu equip acabava de caure a casa contra el Real Madrid després d'un polèmic arbitratge de Jesús Gil Manzano i, sense ser preguntat, li va venir de gust explicar aquest episodi. “A mi em sembla que això no està bé”, va sentenciar el mandatari groguet, abans d'afegir que no creia que a les bosses hi hagués res important. Roig, en tot cas, va concloure assegurant que al seu entrenador, Fran Escribà, no li havia fet gens de gràcia veure com, en el moment d'acomiadar-se del delegat arbitral, “li donava una mà i en l'altra tenia una bossa del Real Madrid”. A Concha Espina les paraules de Fernando Roig es van rebre amb indignació. Segons informava ahir l'Agència EFE, el Real Madrid considera que la majoria de clubs espanyols obsequien els àrbitres amb pins, clauers, bolígrafs i diversos productes de marxandatge, que és el que hi havia a la bossa que es van endur l'equip arbitral de Gil Manzano i el que preveu el reglament de la UEFA. La informació concreta, a més, que el valor del regal no era superior a 30 euros. El FC Barcelona també acostuma a fer aquesta mena d'obsequis als àrbitres. Això sí, només quan el partit és al Camp Nou.

Enmig de tot plegat, ahir a la tarda el comitè tècnic d'àrbitres va denunciar davant el comitè de competició Fernando Roig per les seves manifestacions. Segons el portal Iusport, l'organisme arbitral considera que les paraules del president del Vila-real són “greument injurioses” i “posen en qüestió la dignitat i l'honorabilitat de Gil Manzano i del conjunt dels àrbitres”. No va ser aquesta l'única denúncia que va presentar el comitè tècnic d'àrbitres. També segons Iusport, Gerard Piqué va tornar a ser portat davant del comitè de competició per part de l'estament arbitral, en aquest cas per la piulada que va fer diumenge. El central blaugrana deia, textualment: “Contra els mateixos equips. Vuit punts. Vuit i tal. Els retalls són de premsa de Madrid, per si hi ha dubtes.” I ho acompanyava amb quatre imatges d'accions polèmiques dels partits del Barça i el Real Madrid contra el Màlaga i el Vila-real, en les quals els comentaris assenyalaven que els àrbitres havien afavorit els blancs i perjudicat els blaugrana.