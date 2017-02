“Oblideu-vos-en, aquesta lliga no la guanyarem.” Amb aquesta sentència, i després d'una meritòria victòria a Sevilla en el tram final del curs 2011/12, va respondre Pep Guardiola a una pregunta sobre les possibilitats del Barça d'atrapar en la classificació el Madrid de Mourinho, que com enguany havia sumat un bon grapat de punts gràcies a diversos errors arbitrals. I el pronòstic del de Santpedor, tot i els intents del Barça de remuntar la diferència de punts, es van complir, cosa que va permetre que el Madrid trenqués una ratxa de tres lligues seguides dels blaugrana, i sempre amb la famosa cantarella del villarato en el rerefons de tot de cert sector de la premsa de Madrid. Des d'aquell títol tacat per les constants polèmiques arbitrals, s'han disputat quatre campionats més, dels quals el Barça n'ha guanyat tres i l'Atlético, un, una sequera blanca que ha convertit la lliga, com el mateix Zidane va admetre durant l'estiu, en el principal objectiu d'aquesta temporada. I sigui casualitat o no, el cert és que des del curs 2011/12 no es vivia una lliga tan marcada per les errades arbitrals, i amb decisions antagòniques en accions gairebé idèntiques, com Piqué va denunciar diumenge a la nit. Les més flagrants, les dues mans de Bruno Soriano. Contra el Barça, força clares, l'àrbitre Iglesias Villanueva no va xiular res. Contra el Madrid, en canvi, Gil Manzano va decretar penal, malgrat que la pilota venia rebotada d'un refús d'un jugador del Vila-real. I la disparitat també es va viure en les visites del Màlaga al Camp Nou i al Bernabéu. En la primera, i amb 0-0 en el marcador, l'àrbitre va anul·lar un gol legal de Piqué per un fora de joc inexistent, mentre que a Madrid, i amb 1-1, el mateix Gil Manzano va validar una diana d'un Ramos que es trobava més avançat que el darrer defensa del Màlaga.

I aquestes quatre errades arbitrals, que com va denunciar Piqué han suposat quatre punts més per al Madrid i quatre menys per al Barça, són només la punta de l'iceberg, i és que aquest curs no s'està complint el tòpic aquell que diu que els àrbitres de vegades et donen i d'altres et treuen. I això que moltes d'aquestes errades han quedat camuflades per victòries contundents del Barça i el Madrid. Els blancs, per exemple, van golejar la Real Sociedad (0-3), l'Osasuna (5-2), el Granada (5-0), l'Alavés (1-4) i l'Atlético (0-3), però en els quatre partits es van veure afavorits. En el primer, i amb 0-1, el col·legiat es va empassar un clar penal de Carvajal, mentre que a Vitòria i al Calderón, i amb 1-0 i 0-1, els de Zidane es van veure premiats amb dues penes màximes inexistents. Contra l'Osasuna, el Madrid va marcar dos gols en fora de joc, mentre que als navarresos els van anul·lar una diana legal, i una situació semblant es va viure en el duel contra el Granada. Més transcendents, en canvi, van ser les actuacions dels àrbitres en el Madrid-Celta (2-1), en què els de Zidane es van avançar gràcies a un gol de Morata en clar fora de joc, i en el Madrid-Dépor (3-2), en què Ramos, autor del gol del miracle, va veure com el col·legiat li perdonava l'expulsió minuts abans.

I és clar, aquesta situació xoca amb els arbitratges que ha rebut el Barça, que al Villamarín, per exemple, va perdre dos punts perquè ni l'àrbitre ni l'assistent van veure el que sí que va apreciar la resta de l'estadi, que la pilota havia entrat més de mig metre dins la porteria. I a Vigo (4-3), el mal partit dels blaugrana va camuflar un penal de llibre sobre Neymar. De fet, les penes màximes no assenyalades sobre el brasiler es van convertir en l'inici del curs en una constant. A més, també sorprèn la doble vara de mesurar que estan aplicant els àrbitres amb el joc dur, ja que mentre Sergio Ramos –5 grogues– té carta blanca, d'altres com Suárez (7), Neymar (5) i Messi (4) estan acumulant targetes, i la majoria per faltes puntuals d'ells o, sobretot, per protestar les puntades de peu dels rivals que queden en no res. Perquè no cal oblidar que en les lesions d'Iniesta i de Busquets, a València i a Eibar, les dures entrades d'Enzo Pérez i d'Escalante, mereixedores d'expulsió, ni tan sols van ser considerades falta.

Queden catorze jornades de lliga, un munt de partits en què pot passar de tot. La sensació, però, i més enllà de l'estat de forma del Madrid, el Barça i el Sevilla, és que els blancs juguen amb una xarxa invisible, uns comodins que l'han salvat de perdre punts en partits ajustats. Perquè els àrbitres s'han equivocat, s'equivoquen i s'equivocaran sempre, un axioma que forma part del futbol, farcit en la seva història de decisions errònies que han decidit campionats. Això no vol dir, però, que en aquesta lliga, sigui casualitat o no, la majoria de les errades estan afavorint sempre el mateix. Deu ser perquè “el futbol és així”.