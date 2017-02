Tal com va succeir fa setmanes en la compareixença pública de Josep Vives posterior al partit del Barça al camp del Betis, i també anteriorment al camp del Vila-real, ahir tot el focus d'atenció mediàtic va tornar a recaure en l'actuació arbitral del cap de setmana. Inevitable després del polèmic penal xiulat a favor del Madrid a l'estadi de la Ceràmica per mans involuntàries de Bruno Soriano i que va afavorir la remuntada blanca, i inevitable també després del tuit de Gerard Piqué de diumenge comparant les diferències de criteri arbitral quan es xiula el Barça o el Madrid contra els mateixos rivals. En aquest sentit, suport rotund, aquest cop sí, de la junta al futbolista: “Entenem que el tuit de Piqué no és sancionable. En aquest club respectem la llibertat d'expressió. Ell ha expressat una opinió a través de les xarxes socials i ho ha fet de manera respectuosa, i això en una societat democràtica ha de ser permès. Si qualsevol crítica l'hem d'entendre com un atac, malament rai. La falta de respecte no la tolerem, però si les coses es diuen des del respecte, com és el cas, sí”, va manifestar el portaveu del club.

Vives va tornar a incidir, com ja va fer fa dies, en la importància d'aplicar urgentment les noves tecnologies per minimitzar els errors arbitrals i va voler matisar entre ser perjudicat i sentir-se perjudicat: “Que la pilota que entra al Benito Villamarín i no es dona el gol ens perjudica és una evidència. També les mans de Bruno Soriano que a nosaltres no ens van xiular. Això són dades incontestables perquè ens han fet perdre punts. Hi ha uns fets objectius que mostren que hem estat perjudicats. Això és així. Ara, no és cert que tinguem el sentiment que hi hagi una voluntat de perjudicar-nos. Això és una altra cosa. No ens podem instal·lar en aquest esquema mental de pensar que només se'ns perjudica a nosaltres perquè seria un error.” Matís important, cert, però també una manera elegant de deixar constància del malestar del club en aquest sentit.

Preguntat per la polèmica dels obsequis dels clubs als àrbitres, Vives va admetre que el Barça també en fa com a “detall de cortesia”, però va puntualitzar, això sí, que només ho fa quan actua com a local, a diferència, per exemple, del Madrid.

Vives va assegurar que la samarreta d'Iñaqui Urdangarin no serà retirada del Palau i respecte al tema del fitxatge d'un lateral va explicar que el club efectivament està meditant donar de baixa Aleix Vidal per assegurar-se “el dret a fitxar o no”, però també va advertir que això no és senyal inequívoc que el club acabi fitxant. El termini per informar a la lliga, recordem-ho, expira el 3 de març.