Douglas visita l'estadi on li hauria agradat fer-se gran

Setze mesos després de trepitjar el Camp Nou per última vegada, Douglas Pereira podria tornar a fer-ho aquesta tarda. Serà només la quarta vegada que el brasiler trepitja la gespa de l'estadi blaugrana tot i haver format part de la plantilla de Luis Enrique durant dues temporades. De fet, només va participar en tres partits al Camp Nou com a jugador local, però no va arribar ni a jugar-hi un partit complet, sinó que es va quedar en 84 minuts. A l'Sporting, últim recurs del Barça i del futbolista per trobar una sortida a la pèssima situació que vivia al club, Douglas s'ha sentit futbolista per primera vegada des que va aterrar a Europa al final del mercat d'estiu del 2014. La seva arribada, inesperada i quan el conjunt asturià ja tenia coberta la plaça, no va ser gens fàcil i Abelardo el va tenir a la banqueta durant molts partits, però des que el brasiler es va apoderar de la banda dreta, només les lesions l'han allunyat del camp.

Des de finals de novembre i fins a mitjan gener, Douglas ha tingut molt protagonisme, però la seva presència sobre la gespa va coincidir amb la pitjor ratxa de l'Sporting aquesta temporada: nou partits seguits resolts amb vuit derrotes i només una victòria. La mala dinàmica va quedar tallada, per a Douglas, amb una forta contusió al genoll que el va deixar fora de l'equip en els quatre partits de Francesc Ferrer, Rubi, a la banqueta del conjunt de Gijón. El tècnic català, però, ha seguit confiant en ell, i el brasiler té moltes possibilitats de ser titular per tercer partit consecutiu amb ell. La confiança en l'exblaugrana, doncs, està renovada, i tot i sortir d'una lesió, al brasiler no li passa pel cap quedar-se a la banqueta. “He estat lesionat, aturat i sense jugar. El que vull ara és estar al camp i poder ajudar l'equip”, va explicar ahir en roda de premsa el futbolista.

El Barça al davant