Torna el Barça Legends

El Barça Legends es tornarà a vestir de curt el proper 30 de juny al Camp Nou. El rival de l'equip d'exjugadors capitanejat per José Mari Bakero tindrà com a rivals les exestrelles del Manchester United. El partit es jugarà a les set de la tarda i el preu de les entrades oscil·larà entre els 10 i els 21 euros. La recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació del FC Barcelona. Aquest amistós, que serà l'estrena del Barça Legends a l'estadi, estava previst que es jugués al juliol, però els múltiples compromisos professionals dels exjugadors durant l'Eurocopa van obligar a ajornar-lo. L'enfrontament tindrà un partit de tornada. Serà el 2 de setembre del 2017 a Old Trafford.

El debut del Barça Legends va tenir lloc l'1 d'abril de l'any passat a la localitat mexicana de Querétaro, contra una selecció d'exjugadors de Mèxic. En aquella ocasió, s'hi van aplegar noms com ara els de Stòitxkov, Vítor Baía, Edmílson, Popescu, Litmanen, Ronald de Boer i Mendieta. Contra el United s'espera el debut de Rivaldo.