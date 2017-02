La gota malaia de la lliga

Falten menys de quatre mesos perquè Leo Messi compleixi 30 anys, la teòrica edat de maduració dels futbolistes, i l'argentí encara segueix evolucionant. D'extrem al fals 9 més mortífer de la història, i del centre de la davantera a ser un futbolista total, capaç d'ajudar en les tasques de creació i, al mateix temps, seguir contribuint en atac. Aquest últim canvi, però, i com era lògic, va anar acompanyat d'un lleuger descens en els registres golejadors de Messi, més terrenals, a canvi d'un repertori d'assistències inversemblants, arrencades marca de la casa i canvis de joc mil·limètrics. L'argentí, però, ho ha tornat a fer, ha evolucionat de nou, fins al punt d'haver unit al seu futbol total una pólvora semblant a la dels seus temps de depredador de l'àrea, i amb gols de tot tipus. Perquè aquesta temporada el jugador de Rosario acumula 35 gols en els 35 partits que ha disputat –la quarta millor mitjana de tota la seva carrera.

I aquest dolçor de cara a les xarxes rivals es veu perfectament exemplificada en el campionat de lliga, en què Messi és el pitxitxi en solitari, amb 20 dianes, i el 10 blaugrana ha vist porteria en nou de les darreres deu jornades, una autèntica gota malaia per als rivals que ha permès que el Barça segueixi viu en la competició. I és que des del clàssic del Camp Nou, en què Messi es va quedar sense marcar, l'argentí ha vist porteria contra l'Osasuna (2 gols), l'Espanyol (1), el Vila-real (1), Las Palmas (1), l'Eibar (1), l'Athletic (1), l'Alavés (1), el Leganés (2) i l'Atlético (1). Messi, de fet, només s'ha quedat sense veure porteria en aquesta ratxa contra el Betis, un duel en què, això sí, va assistir Luis Suárez en el gol de l'empat. Perquè potser ara l'astre argentí ja no acumula hattricks o pòquers com abans, a canvi de participar molt més en la creació de futbol, però el que sí que manté el millor jugador de tots els temps és la seva capacitat per marcar quan l'equip més ho necessita, com va evidenciar, sense anar més lluny, contra el Vila-real, el Leganés i l'Atlético, tres gols en el tram final que van significar cinc punts vitals per seguir perseguint de ben a prop el Real Madrid. I és que els números parlen per si mateixos: Messi ha marcat en 15 dels 21 partits de lliga que ha disputat. Una autèntica gota malaia.

