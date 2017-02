Només s'admet la victòria

Tres dies després de la reconfortant victòria al Vicente Calderón, que ha reenganxat el Barça a la lliga i ha restaurat la malmesa autoestima dels jugadors de Luis Enrique, l'Sporting de Gijón visita el Camp Nou en partit intersetmanal, corresponent a la jornada 25 del campionat. Ho farà a dos quarts de vuit del vespre, un horari que no convida precisament a pronosticar que l'estadi s'omplirà. En tot cas, el Barça no es pot permetre una altra ensopegada a casa, on aquesta temporada ja ha deixat escapar nou punts: hi va perdre contra l'Alavés i hi va empatar contra el Màlaga, el Real Madrid i l'Atlético de Madrid. La victòria és l'únic resultat acceptable contra un equip que només ha guanyat 4 partits de 24, que és antepenúltim en la classificació i que està condemnat a lluitar per no baixar.

De fet, els dos últims enfrontaments entre el Barça i l'Sporting han evidenciat la distància que hi ha entre aquests dos equips: si en el partit de la primera volta a El Molinón el resultat va ser un concloent 0-5, en la visita que els asturians van fer a l'estadi el dia de Sant Jordi de l'any passat es van endur mitja dotzena de gols (6-0). Abelardo Fernández seia, en les dues ocasions, a la banqueta sportinguista. L'estimat Pitu, però, va ser destituït a mitjan de gener i ara ocupa el seu lloc el català Joan Francesc Ferrer, Rubi, que, de moment, en sis partits, ha sumat només una victòria (0-2 a Butarque, contra el Leganés) i dos empats (0-0 al Benito Villamarín i 1-1 a casa, contra el Celta). Tot i això, l'esperança no decau a Gijón, perquè, a banda que les dues últimes actuacions de l'Sporting han estat més que acceptables, el Deportivo de la Corunya es troba a només dos punts. Els gallecs, que tenen un partit ajornat, visitaran El Molinón diumenge que ve i, per això, és més que probable que avui Rubi reservi algun dels seus millors jugadors.

En aquest sentit, és especialment significatiu que en la convocatòria del conjunt asturià no apareguin tres futbolistes –Roberto Canella, Carlos Carmona i Moi Gómez– habituals titulars. L'absència de Gómez es justifica, a més, perquè ha vist quatre targetes. En la mateixa situació, però, hi ha Pichu Cuéllar, Fernando Amorebieta, Lillo, Nacho Cases, Isma López i Duje Cop. Per si no n'hi hagués prou, Rubi no podrà disposar del central Jorge Meré, expulsat diumenge contra el Celta, i haurà de composar una defensa de circumstàncies, segurament amb el recentment recuperat Jean-Sylvain Babin. A l'onze titular de qui va formar part del cos tècnic blaugrana en l'etapa de Gerardo Martino hi podrà entrar, això sí, el brasiler Douglas Pereira, ja que en el seu contracte de cessió a l'Sporting, el Barça no va incloure cap clàusula que ho impedeixi.

Els indicis assenyalen, doncs, que el Barça no trobarà avui un rival de màxima dificultat. La jornada es presenta ideal per a les rotacions i perquè els futbolistes que tornen després d'una lesió, Javier Mascherano i Arda Turan, reprenguin el ritme de competició. Quant a les baixes, a més de la d'Aleix Vidal, cal tenir en compte la de Jérémy Mathieu, que es va fer un esquinç al turmell esquerre al Vicente Calderón. A això cal afegir que en l'horitzó més proper, d'aquí a una setmana, apareix el duel de tornada dels vuitens de final de la Champions League, contra el París Saint-Germain, en el qual el Barça mirarà d'aconseguir una remuntada històrica, i que dissabte que ve visita l'estadi el sempre incòmode Celta. Per tot plegat, avui s'esperen canvis a l'onze respecte al que diumenge va guanyar a domicili l'Atlético de Madrid.

Al davant de Ter Stegen el més normal és que torni la defensa de quatre, amb Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti i, de nou, Jordi Alba. Al mig del camp, acompanyant Sergio Busquets, hi hauria Rakitic i Denis Suárez; i al davant, Paco Alcácer donaria descans a Luis Suárez i tindria una nova oportunitat de jugar al costat de Leo Messi i Neymar.