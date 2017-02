Luis Enrique, blindat a l'hora de parlar dels arbitratges

El penal xiulat per Gil Manzano arran d'unes mans involuntàries de Bruno Soriano –la pilota venia rebotada del refús d'un company– en el Vila-real-Madrid de diumenge passat ha reforçat la percepció que els arbitratges estan beneficiant el conjunt blanc al llarg d'aquest curs. De fet, ja són un grapat els errors arbitrals que s'han traduït en punts per als de Zidane, i que contrasten amb diverses accions que han perjudicat clarament el Barça, com ara unes mans molt més evidents del mateix Bruno Soriano en el Vila-real-Barça i que el col·legiat Iglesias Villanueva no va apreciar. De fet, diumenge passat Piqué va tornar a pronunciar-se via Twitter per denunciar aquest greuge.

Amb aquest rebombori, era evident que, aprofitant la roda de premsa prèvia a la visita de l'Sporting, a Luis Enrique se li preguntaria per la nova polèmica arbitral, així com per la reacció de Piqué a les xarxes socials. I el tècnic va mantenir inalterable la seva posició de no carregar contra aquest estament: “No tinc res a comentar. Ja m'he pronunciat sobre això. Ja sabeu la meva opinió i no la vull canviar.”

La resposta del tècnic asturià remet a declaracions recents, en les quals es va mostrar favorable a no lamentar-se públicament i no fomentar la polèmica. A la vegada, va emplaçar tots els implicats –“entre ells, jo”, va destacar– a ajudar els col·legiats. “El que necessiten és ajuda, no més crítiques”, va manifestar el 25 de gener passat, durant la compareixença prèvia a la tornada de quarts de copa contra la Real Sociedad.

Una vegada explicitada la nul·la voluntat de Luis Enrique d'afegir cullerada a l'última polèmica arbitral, la roda de premsa es va centrar en assumptes com ara l'efecte que ha provocat al vestidor blaugrana la valuosa victòria (1-2) de diumenge passat al Calderón. “Ja vau veure la ràbia amb la qual vam celebrar la victòria en els minuts finals”, va destacar Luis Enrique, que va qualificar els tres punts sumats de “vitals” per mantenir-se en la lluita pel títol de lliga. “I donant mostres del que vol l'equip i intentant millorar”, va subratllar. Messi va tornar a ser l'artífex del gol decisiu a les acaballes del duel. “Seria ingenu pensar que no depens del millor jugador del món. Tant de bo puguem dependre d'ell molts anys”, va manifestar l'asturià quan se li va preguntar sobre si l'equip tenia Messidependència.

Ben segur que l'últim resultat contra l'Atlético ha ajudat perquè el tècnic blaugrana se senti “pletòric”. “Aquest seria l'adjectiu qualificatiu per definir com estic”, va comentar. De fet, l'aposta per canviar el dibuix tàctic va funcionar prou bé. Es planteja repetir avui contra l'Sporting el 3-4-3 quan toqui atacar? “Segueixo amb la tònica de no donar pistes als rivals. Pot ser una possibilitat, per què no?”, va respondre. Igual d'enigmàtic es va mostrar quan se li va preguntar sobre les possibilitats de dosificar avui algun dels components del trident –tot seguit arriben duels contra el Celta i el PSG – i donar minuts a Paco Alcácer, que no juga des del 2 de febrer: “Potser... Com deien a Verano azul”, va ser la replica sorneguera de l'asturià.

També va ser irònic quan se li van plantejar les creixents dificultats dels migcampistes blaugrana per intervenir en el joc amb la pilota: “Agafeu els entrenadors rivals i digueu-los que deixin jugar al Barça.” “Hi ha una evolució clara a l'hora de pressionar-nos més amunt i no deixar-nos jugar. És mèrit dels rivals, i nosaltres contínuament busquem una evolució”, va afegir.

I pel que fa al rival d'avui, el va qualificar de “perillós” a causa de la compromesa situació que ocupa en la taula (18è), “Com tots els que són a baix en el tram final del curs”, va assegurar.