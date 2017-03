Douglas, titular a l'estadi

Douglas Pereira ha hagut d'esperar a posar-se la samarreta de l'Sporting de Gijón per veure's per primera vegada en un onze titular al Camp Nou. Durant les dues temporades en què va formar part de la primera plantilla blaugrana Luis Enrique no el va triar mai per sortir d'inici jugant a casa. De fet, dels vuit partits en què va participar només va ser titular en tres. Potser per això ahir se'l veia tan somrient quan va trepitjar la gespa. Per fi va poder saber què se sent sortint des del túnel de vestidors de l'estadi mentre sona el Cant del Barça. Un per un, va anar saludant els que van ser els seus companys. Quan va rodar la pilota es va ubicar a la banda dreta, davant de Lillo, en una posició més ofensiva que la que li és natural. Això sí, quan el seu equip defensava, era l'ombra del seu amic Neymar. Rubi el va canviar en la mitja part.