Luis Enrique deixa el Barça

Luis Enrique ha anunciat en la roda de premsa posterior al partit contra l'Sporting de Gijón que deixarà de ser entrenador del Barça el 30 de juny. L'asturià ha explicat que durant la pretemporada, en una reunió amb Robert Fernández i Albert Soler, ja els hi a apuntar aquesta possibilitat, però que des del club se li va demanar que s'ho pensés. Luis Enrique, que va comunicar la seva decisió a la plantilla en el vestidor després del partit contra l'Sporting, creu que ha arribat el moment de comunicar la seva renúncia definitiva “El motiu és que tinc una necessitat constant de millorar el meu equip. Moltes hores de feina i de desconnectar. Això desgasta”, ha dit l'asturià, que ha agraït al club la confiança que han demostrat en ell. “Per tota la meva trajectòria aquí. Com a jugador i com a entrenador. Molt agraït també als jugadors per la seva professionalitat. Luis Enrique també va assegurar que la seva dedicació fins a final de temporada serà “plena i exclusiva. Estem en tres competicions i si els astres s'alineen encara podem segui vius en totes. Si no és així, a lluitar per les altres dues fins al final”.