Resulta estrany veure Messi abandonar el terreny de joc abans del minut 90. Sorprèn veure'l assegut a la banqueta al costat de Luis Suárez, tots dos somrient, en un ambient distès. Però encara sorprèn més veure dos dels membres de l'MSN acceptar la dosificació amb elegància. La banqueta no és el seu hàbitat natural, però ahir la jugada era clara. Amb els compromisos del Celta i el PSG a la cantonada, era dia per descansar. Tocava reservar energies. La costellada al Camp Nou contra l'Sporting va permetre veure aquestes dues fotografies inusuals. Només calia mirar la convocatòria i l'onze inicial de Rubi per comprovar que l'Sporting de Gijón va venir a Barcelona derrotat abans d'hora i amb el cap posat en el partit contra el Dépor del cap de setmana. Les sospites van derivar en fets en només deu minuts. Minut 10 de partit i 2-0. Entrenament per al trident en partit oficial.

Messi va ser el primer a fer de les seves. Desplaçament en llarg de Mascherano des de la defensa, error de Lillo a l'hora de marcar la línia del fora de joc i rematada fàcil de cap de Messi –que va agafar Cuéllar a mitja sortida, totalment venut (8')– al fons de la porteria sense gairebé ni saltar. Gol com qui no vol la cosa. El vint-i-unè en la lliga d'un Messi que ha marcat en deu de les últimes onze jornades. I de Messi a Suárez. L'uruguaià va propiciar el segon gol del Barça amb una rematada escorada des de l'esquerra de l'atac que Juan Rodríguez es va acabar introduint en pròpia porteria (21') i va ser l'autor del tercer. Centrada de Rakitic al cor de l'àrea, mal refús de Babin i gardela de Suárez a barraca (26'). Gol de depredador. Gol estètic i ple d'instint. Per la passada enrere per guanyar espai, per la col·locació del cos en la rematada i pel gest tècnic. Golàs. Amb el d'ahir, Suárez ja suma dinou gols en la lliga, a dos de Messi. Bonica la lluita entre tots dos pel Pichichi. I sisè gol ja de l'uruguaià a l'Sporting, una de les seves víctimes favorites.

De luxe va ser la falta executada per Messi ja en la segona meitat, des de la frontal de l'àrea, i que va acabar amb la pilota a la creueta. El miracle va ser no punxar-la. Preciós llançament, suau, com una carícia a un nen petit. Últim regal abans de la substitució. I de Messi a Neymar. Va ser el brasiler qui va fer diana en llançament directe. Sense Messi ja a la gespa [tampoc Suárez], va ser el torn del dorsal 11 del Barça. Minut 65 de partit, falta situada a prop del vèrtex de l'àrea gran, propícia per a un esquerrà, però amb Neymar no hi ha perfil dolent. Jordi Alba va amenaçar de penjar la pilota, però res. Golàs de Neymar. Pilota de fora cap a dins, pel pal del porter directe a l'escaire. Inapel·lable. El millor gol de la nit.

Dosi d'autoestima per al trident. Gols per aixecar l'ànim de la culerada. Contra el Celta i el PSG, més.