A Vigo com a casa

“El Celta té una plantilla llarga, les lesions els han respectat i Berizzo ha pogut rotar sense mirar tant al filial”, explica Roger Riera

Andreu Fontàs, Sergi Gómez, Carles Planas i Josep Señé. A Madroa parla català. També l'estadi municipal de Barreiro. Efecte mirall. Quatre catalans al vestidor del primer equip del Celta i quatre catalans al Panda Team. A Vigo fa temps que tenen la mirada posada cap a l'est, a l'altra punta de la península.

“El Celta és un club que intenta cuidar el planter, com el Barça. No tots els clubs tenen les infraestructures i les possibilitats que t'ofereixen unes instal·lacions com les de la ciutat esportiva Joan Gamper, però les dinàmiques de treball sí que són similars. Al cap i a la fi tots dos són clubs importants de primera divisió. Els últims anys aquí s'està treballant bé i els resultats comencen a arribar. Aquesta temporada estem fent un gran any amb el filial [ara mateix el Celta B és tercer del grup I de segona B, a quatre punts de la Cultural Leonesa (60) i a dos del Racing de Santander (58)] i ens hem guanyat el dret a somiar jugar la promoció d'ascens. Per què no pujar a segona? És un repte majúscul, però la il·lusió és màxima.” Ho explica Roger Riera (el Masnou, 17 de febrer del 1995), capità d'aquell juvenil A del Barça que va guanyar la Youth League el 2014, a Nyon. Ell és un dels noms propis d'aquest Celta B. Segon futbolista de la plantilla amb més minuts (2.340), Riera va arribar a Vigo al mercat d'hivern la temporada passada, procedent del Nottingham Forest, i s'ha convertit en un indiscutible en els esquemes d'Alejandro Menéndez. Només s'ha perdut un partit per sanció. És la cara de la moneda. Menys sort ha tingut Robert Costa (Girona, 6 de juny del 1994) des que va aterrar a Galícia el passat estiu. Només d'arribar, en el tercer partit de la pretemporada, l'exjugador del Barça B i del Badalona es va trencar el menisc extern del genoll de la cama dreta, i després de ser operat a l'hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima i de mesos i mesos a l'ombra, ja compta els dies per debutar. “Sortir del Barça mai és senzill, però vaig parlar amb Carlos Hugo [coordinador del planter del Celta i segon d'Eusebio al Barça B] i em va vendre un projecte interessant aquí a Vigo i no m'ho vaig pensar dues vegades. Llàstima de la lesió que vaig tenir. Han estat mesos difícils. Fontàs m'ha donat algun consell. Ell sap que les lesions de genoll són delicades i requereixen paciència. Però ara ja estic quasi al cent per cent. Fa setmanes que he tornat a les convocatòries i ja tinc ganes de jugar després de tant de temps parat”, explica. Riera, durant el seu últim any de juvenil, i Costa, en el seu primer any d'amateur, van compartir pis a Sant Joan Despí i ara el destí els ha unit de nou a Vigo. L'un, fan de l'empanada de tonyina; l'altre, amb una devoció extrema pel pop. “Aquí, de gana no en passaràs [riu]”, apunta Agus Medina (Barberà del Vallès, 8 de setembre del 1994). Certes desavinences amb el director esportiu del Sabadell, Toni Hernández, van convidar-lo a fer les maletes també el passat estiu, després de tota una vida al club de la Nova Creu Alta, i la seva elecció també va ser Vigo. L'aposta, per ara, encertada: “L'equip s'havia marcat la permanència com a objectiu prioritari, però s'estan fent bé les coses i ara mateix no ens hem marcat sostre. Seria bonic jugar el play-off.” Llicència per somiar. De moment, l'equip és tercer, i està igualant la millor posició del Celta B a segona B, la temporada 2003/04.

El somni de l'ascens és viu per a tots ells i, en l'horitzó, també el desig de fer algun dia al salt al primer equip. Balaídos és la meta. Allà, present a la grada, va viure dimecres el Celta-Espanyol Néstor Díaz (Sabadell, 26 de juny del 1992). Als 24 anys, és un dels veterans de l'equip i l'únic del clan català que sap què és jugar a primera divisió –només quatre minutets, això sí, contra el Llevant, la temporada 2015/16–. Una lesió a l'espatlla va frenar la seva progressió quan era un habitual en la llista de Berizzo com a segon porter i ara el bon moment de Sergio Álvarez i Rubén Blanco li barren el pas. Curiosa és la seva història. Lluny queden ja els seus inicis al Mercantil. Amb quinze anys va marxar a l'Almeria i la seva trajectòria sempre ha estat lluny de Catalunya, amb un únic parèntesi de sis mesos al filial de l'Espanyol la temporada 2014/15. “Totes les lesions arriben en mal moment, però allò ja està oblidat. Ara estic jugant i disfrutant al filial [15 partits i 6 vegades la porteria a zero]. El primer equip està en un bon moment, té dos porters de qualitat, i ara el que toca és treballar bé al filial per tornar a tenir oportunitats”, assegura. Aquesta és la mateixa mentalitat de Roger Riera. El present està en el B: “Berizzo tradicionalment ha confiat en el planter. Aquest any no tant. El Celta ha estat jugant en tres competicions fins fa poc i ho ha pogut fer perquè es va dissenyar una plantilla llarga, amb 24 o 25 fitxes. Les lesions els han respectat i Berizzo ha pogut rotar amb assiduïtat sense necessitat de mirar tant al filial”, explica.

A Riera i Costa els agradaria trobar el Barça B en el play-off d'ascens a segona divisió i, encara millor, per què no compartir categoria amb el filial blaugrana el curs vinent si no s'enfronten en la promoció? Seria un retrobament bonic. També per al portuguès Gus Ledes, un altre dels jugadors destacats d'aquest Celta B amb passat blaugrana (2.314 minuts en la seva segona temporada a Vigo). Juan Antonio Ros, que el curs passat estava al filial blaugrana a les ordres de Gerard López, va arribar també a l'estiu a Vigo, però aquest mercat d'hivern ha marxat cedit al Cartagena.