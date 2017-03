S'ha tret un pes de sobre i només pensa en futbol

La primera compareixença pública de Luis Enrique després d'haver anunciat que deixarà d'entrenar el Barça quan acabi aquesta temporada va despertar una expectació màxima. Quan encara no havien passat ni 48 hores des que el tècnic va dir que marxava, la sala de premsa de la ciutat esportiva era plena de gom a gom. El partit contra el Celta d'aquest vespre, tot i la seva importància, quedava en segon terme, per més que tothom apostés que Luis Enrique no s'estendria gaire en les respostes relacionades amb el seu adeu. “El club i jo vam ser prou clars i extensos després del partit de l'Sporting. No faré cap més comentari”, va etzibar, confirmant les sospites. Amb tot, l'asturià va explicar com se sent després d'haver revelat que no renovarà el seu contracte amb el Barça: “M'agradaria ser original i trobar un altre qualificatiu per no repetir que estic pletòric... Sí, potser em sento alleujat, però al mateix temps miro de focalitzar l'atenció en el final de temporada apassionant que se'ns presenta.” També va subratllar que quan va anunciar la seva marxa ho va fer “de manera individual, personal i privada”, per aclarir que no ho feia en nom del seu cos tècnic. D'altra banda, va confirmar que des d'ara i fins a final de temporada estarà al marge de les reunions amb la direcció esportiva i, finalment, preguntat sobre si es prendrà un any sabàtic o continuarà entrenant, va respondre que “no sé què passarà en el futur. Que a la meva dona no li agradaria que entrenés a Anglaterra? El que sí sé és que la meva dona no m'aguantaria un any sencer a casa.”

El nom de Pep Guardiola va aparèixer en la roda de premsa d'ahir i Luis Enrique no va defugir respondre sobre el de Santpedor, que va manifestar que per ser entrenador del Barça “cal que vagis a la teva”, entre altres coses. “Es refereix clarament a l'entorn. Però com que ho diu el Pep segur que també es refereix a poder treballar amb llibertat”, va apuntar l'encara entrenador blaugrana que, més endavant, aclariria que, a diferència de Guardiola, no té la sensació que si continués al Barça ell o els seus jugadors podrien prendre-hi mal. “No, no he tingut aquesta sensació. Amb el pas de les temporades mantinc una relació cada vegada millor amb tothom al vestidor.”

Sobre el Celta i l'important partit d'aquest vespre, vital per a la lliga i preàmbul del de dimecres, contra el PSG, Luis Enrique va parlar a bastament. “El control del partit serà difícil de mantenir contra un rival que pressiona i defensa l'un contra un per tot el camp. És dels equips més complicats de combatre i ja ens ha guanyat en algunes ocasions, fins i tot al Camp Nou. Tenen qualitat i requeriran tota la nostra atenció i el nostre millor nivell. Es produiran moltes situacions d'un contra un i de pressió alta. És un bon repte per nosaltres”, va deixar anar en la seva primera resposta. En un altre moment va ser interrogat sobre el fet que el Celta sigui l'últim equip que ha guanyat el Barça en la lliga. “Recordes quina jornada va ser?”, va preguntar Luis Enrique abans de continuar responent. “Va ser en la setena jornada. Fa molts partits d'aquesta derrota, un fet del qual me n'alegro i que, per altra banda, indica que jugarem contra un equip molt complicat. A més, sempre que ens han guanyat ho han fet jugant a futbol, cosa que admiro i que deixa veure que som molt bons però també podem perdre.” En tot cas, el partit d'avui no servirà al tècnic blaugrana per preparar el de dimecres que ve, en què el Barça ha de remuntar un 4-0 contra el París Saint-Germain a l'estadi per continuar viu a la Champions. “La defensa és molt diferent. El PSG pressiona col·lectivament. No hi ha paral·lelismes en el que passarà damunt del terreny de joc”, va dir.